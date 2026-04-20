Infosalus.- Enfermera desarrolla una férula bucal que detecta el riesgo de broncoaspiración en pacientes vulnerables

La beca 'I Incubadora de Ideas'. - CGE

MADRID 20 Abr. (EUROPA PRESS) -

La enfermera Esther Soler ha desarrollado una férula bucal inteligente que puede detectar el riesgo de broncoaspiración en pacientes vulnerables con debilidad bulbar, alteración de la deglución o dificultad para el manejo de secreciones, dentro del proyecto llamado 'OroSense' que ha ganado la beca 'I Incubadora de Ideas' del Consejo General de Enfermería (CGE) y Boehringer Ingelheim.

"Los pacientes vulnerables con riesgo de broncoaspiración al dormir se enfrentan a una situación que puede favorecer infecciones respiratorias, neumonías por aspiración y un importante deterioro clínico, por lo que anticiparse resulta clave", ha expuesto.

En este contexto, la propuesta plantea el desarrollo de una férula bucal "inteligente, personalizada, biocompatible y no invasiva", orientada a monitorizar de forma continua señales de alerta y a facilitar un "seguimiento más precoz, proactivo y seguro".

Soler, que también es investigadora de la Fundación para el Fomento de la Investigación Sanitaria y Biomética (Fisabio) en Valencia, ha recibido una cuantía de 7.500 euros.

El segundo premio, de 6.000 euros, ha recaído en un proyecto de la enfermera del Hospital Universitario La Princesa (Madrid), María González, centrado en evaluar el impacto de un programa enfermero que aborda las alteraciones nocturnas respiratorias en personas con fibrosis pulmonar idiopática para mejorar la calidad de vida, el descanso nocturno y el bienestar emocional de los pacientes.

"La iniciativa, liderada por profesionales de Enfermería, se centra en mejorar el diagnóstico, tratamiento y seguimiento de la apnea obstructiva del sueño y la hipoxemia nocturna, optimizando la adherencia terapéutica a la CPAP y a la oxigenoterapia", ha explicado.

Asimismo, el tercer premio, de 5.000 euros, ha sido para el enfermero del Hospital Universitario La Paz (Madrid), Guillermo Sibón, por su proyecto centrado en dar capacitación familiar en enfermedades autoinflamatorias en Pediatría mediante sesiones educativas, desarrollo de habilidades y la provisión de material audiovisual y de apoyo, incluyendo seguimiento enfermero presencial y telemático.

"Se llevará a cabo un estudio prospectivo cuyo objetivo es evaluar el impacto de una intervención multimodal en la percepción parental sobre la gestión familiar de la enfermedad y su tratamiento, en la adquisición de conductas preventivas y de autocuidado, en la adherencia terapéutica y en la calidad de vida de los menores".

LA LABOR INVESTIGADORA DESDE LA ENFERMERÍA

El presidente del CGE, Florentino Pérez Raya, ha recalcado que la investigación enfermera es uno de los "grandes futuros" de nuestra profesión. "Las enfermeras y enfermeros estamos más que capacitados, por nuestra formación y competencias, a realizar investigación científica desde la valiosa óptica del cuidado. Gracias a becas como esta creamos un vehículo de ayuda y sostén para que nuestras enfermeras tengan los recursos necesarios para sacar sus investigaciones adelante, en este caso en un campo a veces olvidado como son las enfermedades raras", ha destacado.

Por su parte, el secretario general del CGE, Diego Ayuso, ha hecho hincapié en la importancia de visibilizar la labor investigadora desde Enfermería y cómo esta es una de las grandes apuestas del CGE en los últimos años.

"Las enfermeras hacemos una labor muy valiosa de investigación, y muchas veces es desconocida. Es importante, con becas como esta, dar apoyo a las enfermeras que investigan, para que cuenten con recursos económicos que les permitan centrarse en sus proyectos. Pero, no podemos olvidar la importancia de visibilizar estas competencias investigadoras de la enfermera, que abordar los proyectos desde la óptica única de nuestra profesión", ha apuntado.

La gerente de Medical Affairs Specialty Care en Boehringer Ingelheim España, Elena Gobartt, ha subrayado que en patologías como la fibrosis pulmonar, el papel de la Enfermería es "clave", tanto por su aportación al seguimiento clínico como por su cercanía en el acompañamiento a las personas durante todo su recorrido con la enfermedad.

"Desde Boehringer Ingelheim, mantenemos nuestro compromiso con iniciativas que contribuyan a visibilizar y reforzar este valor, apoyando proyectos orientados a una atención integral, humana y conectada con las necesidades reales de los pacientes", ha comentado.

Además de la cuantía económica, la beca ofrece a cada investigador un asesoramiento por parte de una persona de Boehringer y un miembro del Consejo que sea experto enfermero en esa área para facilitar la puesta en marcha de la iniciativa.