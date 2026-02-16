Infosalus.- Las enfermeras advierten a Sanidad sobre las parteras sin formación y el riesgo para las mujeres que atienden

Archivo - Mother holding her newborn baby child after labor in a hospital. - GETTY IMAGES/ISTOCKPHOTO / NATALIA DERIABINA

MADRID, 16 (EUROPA PRESS)

El Consejo General de Enfermería (CGE) ha enviado una carta a la ministra de Sanidad, Mónica García, para advertir sobre los riesgos que supone en la salud de las mujeres embarazadas y de los recién nacidos la asistencia de las doulas, parteras sin formación sanitaria que trabajan al margen de la evidencia científica.

El CGE ha puesto el foco en la Brigada Revolucionaria Unida por la Justicia, la Autonomía y lo Sagrado (B.R.U.J.A.S.) que, según el consejo, ha afirmado en un comunicado que las matronas están "invisibilizando saberes ancestrales y niegan el derecho a elegir cómo, con quién y en qué condiciones parir".

Ante esto, el CGE ha recordado que las matronas son enfermeras con cuatro de formación de grado más dos años de especialidad en todo lo referente a la salud sexual y reproductiva de la mujer, por lo que ha tachado las declaraciones de B.R.U.J.A.S de "falacia", "barbaridad", "despropósito" y "burla" a las profesionales.

La vocal matrona y vicetesorera del CGE, Montserrat Angulo, ha comentado que el aumento de partos no acompañados por profesionales en los últimos años está relacionado con la extensión de la "falsa creencia" de que, al tratarse de un hecho natural y fisiológico, "está exento de riesgos y no necesita cuidados".

"Nada más lejos de la realidad, se trata de una situación bastante alarmante por actuaciones de personas sin ningún tipo de cualificación sanitaria", ha aseverado, para precisar que estos hechos ponen vidas en riesgo.

El presidente del CGE, Florentino Pérez Raya, ha señalado que las doulas "no tienen competencias legalmente atribuidas, ni son una profesión sanitaria, ni profesionales sanitarios del área de formación profesional". Por ello, el Consejo ha pedido al Ministerio de Sanidad, consejerías autonómicas y organismos competentes que tomen medidas para evitar que sigan actuando de manera impune en el acompañamiento y parto de las mujeres.

En este sentido, ha instado a que se adopten y promuevan todas las medidas oportunas, de todo tipo, tanto en el ámbito de inspección, como de información y control, en los diferentes ámbitos territoriales, en beneficio de la salud, la calidad asistencial y el respeto a las competencias profesionales de las matronas.

"No se trata de resistencias, se trata de salud. ¿Qué ocurre si hay una complicación en uno de estos partos libres sin asistencia de profesionales sanitarios? ¿Quién toma las decisiones en un momento de crisis durante el parto? ¿Cómo podemos dejar en manos de estas personas la vida de nuestros futuros hijos? Estas preguntas no tienen otra respuesta que la 'Sanidad y profesionalidad'. Una sanidad como la que tenemos en España, formada por profesionales que son demandados en el resto del mundo y que hacen de nuestro sistema un orgullo", ha insistido Florentino Pérez Raya.