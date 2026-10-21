Las enfermeras de Ceuta alertan del agotamiento estructural tras la crisis migratoria y reclaman más recursos

Imagen de los participantes en el 'webinar'. - CONSEJO GENERAL DE ENFERMERÍA

MADRID 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Colegio de Enfermería de Ceuta, Rosa M.ª Fuentes, ha alertado del agotamiento estructural del sistema sanitario tras la crisis migratoria y ha reclamado más recursos para la ciudad autónoma.

"La situación es de agotamiento estructural. Venimos de meses de una presión tremenda y el gran problema es que se pretende seguir gestionando una realidad asistencial desbordada con los mismos recursos de siempre. A día de hoy, tanto en el hospital como en Atención Primaria, las plantillas están al límite", ha denunciado Fuentes.

Según ha explicado, esta situación de agotamiento extremo viene dada por el profundo colapso al que se enfrentaron los sanitarios las primeras semanas tras el salto masivo. "Lo recuerdo como un auténtico impacto. Se vivieron momentos de enorme incertidumbre, tensión y caos inicial. Las urgencias y los centros de salud se desbordaron en cuestión de horas. Los compañeros doblaron turnos de forma voluntaria y sostuvieron la asistencia en condiciones extremas. El rol de las enfermeras siempre ha sido estar en primera línea de contención y humanidad y hoy ese rol sigue intacto, con la diferencia de que lo ejercemos tras meses de enorme desgaste acumulado", ha detallado.

Así se ha mostrado Fuentes durante un 'webinar' del Instituto Superior de Formación Sanitaria (ISFOS) del Consejo General de Enfermería (CGE), que ha contado con la colaboración de AMA. La presidenta del Colegio de Enfermería ha reclamado más recursos: "Reclamamos lo lógico: que una crisis de esta magnitud se gestione con los recursos necesarios y no a costa de los profesionales".

Igualmente, Fuentes ha señalado que esta situación extraordinaria ha impactado de forma profunda en la salud mental de la población, profesionales sanitarios, pero también de los propios migrantes, dejando consecuencias irreversibles.

"A nivel humano y emocional se ha vivido un desgaste profundísimo y con una sensación muy amarga de impotencia. Ha habido momentos de verdadero agotamiento en los que la baja médica se convertía en la única vía que les quedaban a las compañeras. Además, trabajar al límite genera una angustia ética tremenda", ha asegurado.

Por su parte, Mª Inés López-Ibor, catedrática en Psiquiatría y Psicología Médica en la Facultad de Medicina de la Universidad Complutense de Madrid y presidenta de la Fundación López-Ibor, ha hecho hincapié también en la situación de la salud mental de los migrantes, así como las fases por las que han pasado en su proceso migratorio.

"Desde el punto de vista psíquico la situación en Ceuta tiene impacto no solo en la población migrante por la incertidumbre y el haber dejado su país, sino también en la población de Ceuta, que está siendo sometida a gran tensión, experimentando miedo, angustia por no poder continuar con sus rutinas y temor por las personas más vulnerables como son los niños y los mayores por lo que es previsible que aumenten cuadros de ansiedad, depresión y trastornos del sueño", ha explicado López-Ibor.

LA IA EN LOS FLUJOS MIGRATORIOS

Por último, los participantes en el 'webinar' han destacado que la tecnología puede ayudar desde diferentes ópticas en situaciones de emergencia humanitaria como la vivida en Ceuta. "Tanto los drones como la IA y, sobre todo, la combinación de ambas permite detectar flujos y movimiento de personas, tarea que para los cuerpos de seguridad es completamente imposible sin el uso de tecnología. Su capacidad de desplazamiento o su facilidad de uso en remoto hacen que sean de especial utilidad para urgencias y emergencias, salvamento marítimo, localización de cuerpos y primeros auxilios", ha indicado Juan Luis Rubio, ingeniero industrial en inteligencia artificial y experto en tecnologías emergentes e IA.

Las utilidades de estas nuevas tecnologías son múltiples, van desde la identificación de agujeros de seguridad, el control de fronteras, la anticipación de posibles catástrofes humanitarias, hasta el traslado de equipos de primeros auxilios, herramientas que permiten salvar vidas.

"Las posibilidades son innumerables y se requerirá enfermeras con conocimientos en drones y con habilidades para hacer uso de los mismos. Con total seguridad los usos en Enfermería van a seguir ampliándose: en Urgencias, primeros auxilios, salvamento, transporte de órganos o de heridos, entre otros", ha finalizado Rubio.