Los enjuagues bucales pueden reforzar la seguridad contra la gripe, según una experta de Dentaid

MADRID 11 Dic. (EUROPA PRESS) -

Ante el aumento acelerado de las infecciones respiratorias agudas en España en las últimas semanas, la directora médica de Dentaid, Gabriela Bacchini, señala que la evidencia científica refuerza la importancia de la higiene bucal como medida complementaria para reducir la transmisión viral, por ellos recomiendan el uso de enjuagues bucales pueden reforzar la seguridad contra virus como la gripe.

"La evidencia científica demuestra que los enjuagues bucales pueden ser una herramienta eficaz para proteger tanto a los pacientes como a los profesionales durante los tratamientos", señala, al tiempo que recuerda que "contar con medidas adicionales que refuercen la seguridad es clave".

Un estudio publicado en 'Plos One' confirma que CPC y CHX reducen la infectividad del virus de la gripe (Influenza A) y del virus respiratorio sincitial (VRS) en ensayos in vitro, con reducciones que alcanzan hasta el 99,99% según la concentración.

De forma similar, investigaciones previas evidencian que el CPC puede desagregar partículas similares al SARS-CoV-2, disminuyendo su capacidad de infectar células humanas. Además, estudios publicados en 'Viruses' y 'Journal of Dental Research' refuerzan la evidencia sobre el potencial virucida del CPC frente a otros virus con envoltura, como el herpes simple, y su utilidad en protocolos preprocedimentales para reducir la carga viral intraoral en pacientes con COVID-19.

"La boca constituye una puerta de entrada esencial para los virus respiratorios y un lugar donde pueden replicarse, además de ser origen de aerosoles que facilitan su transmisión. Incorporar enjuagues bucales en la rutina diaria, junto con medidas preventivas vigentes como el uso de mascarilla, la ventilación adecuada y la vacunación, puede ayudar a disminuir la carga viral en la cavidad oral y, en consecuencia, reducir la propagación de infecciones respiratorias", concluyen.