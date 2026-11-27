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MADRID, 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

Este viernes entra en vigor el real decreto que establece la creación de un Plan Estatal de Preparación y Respuesta frente a amenazas graves para la salud, que fija mecanismos de coordinación y actuación ante emergencias sanitarias y contempla la creación de una Reserva Estratégica Nacional.

La norma, aprobada el pasado martes en Consejo de Ministros, incluye un sistema de alerta precoz que obliga a las administraciones a comunicar, en menos de 24 horas desde su identificación, las amenazas que puedan suponer un riesgo para la salud pública nacional o internacional. Y realiza una estimación inicial, preliminar y provisional de la memoria económica para la Reserva Estratégica Nacional, que cifra en 80 millones de euros; una reserva complementaria a las que puedan crear las comunidades autónomas y otros sectores de la Administración General del Estado.

Una vez en vigor este viernes, la Agencia Estatal de Salud Pública dispondrá de un año para elaborar, con la participación del Comité Técnico del Sistema de Alerta Precoz y Respuesta Rápida, los indicadores de seguimiento del Plan Estatal y de los planes autonómicos. Cada tres años, la Agencia Estatal de Salud Pública elaborará y publicará un informe sobre la planificación y las capacidades disponibles. Este seguimiento servirá para actualizar y mejorar el Plan Estatal y los planes autonómicos.

"La norma no supone un impacto presupuestario directo por la estructura organizativa prevista", señalan, sin embargo, la reserva estratégica, las capacidades de laboratorio y los equipos de respuesta rápida requerirán recursos presupuestarios específicos. El real decreto condiciona los compromisos derivados de su aplicación a las disponibilidades presupuestarias del ejercicio en curso y de los siguientes.

COORDINACIÓN ENTRE ADMINISTRACIONES

El Plan Estatal se aplicará al conjunto del sector público y abarcará, además de las amenazas biológicas, químicas, ambientales, nucleares y radiológicas, las de origen desconocido y cualquier otra situación que pueda provocar una crisis con gran impacto en el sistema asistencial.

La aprobación del plan responde a la necesidad de reforzar la preparación y la respuesta ante emergencias sanitarias, puesta de manifiesto durante la pandemia de COVID-19. También desarrolla los compromisos establecidos en el Reglamento Sanitario Internacional de la Organización Mundial de la Salud y en la normativa de la Unión Europea sobre amenazas transfronterizas graves para la salud.

El Ministerio de Sanidad coordinará la planificación de la preparación y la respuesta del Sistema Nacional de Salud. La Agencia Estatal de Salud Pública (AESAP) prestará el asesoramiento y el apoyo técnico necesarios. Hasta su constitución efectiva y el nombramiento de las personas titulares de sus órganos de dirección, sus funciones previstas en el real decreto serán asumidas por la Dirección General de Salud Pública y Equidad en Salud.

El real decreto crea la Comisión Estatal de Coordinación, adscrita al Ministerio de Sanidad, para articular la participación de los departamentos y organismos de la Administración General del Estado. Las comunidades autónomas y las ciudades de Ceuta y Melilla, junto con el Instituto Nacional de Gestión Sanitaria y en colaboración con los sectores responsables, deberán elaborar sus planes en coordinación con el estatal, en el plazo de un año desde la publicación de las guías y directrices de la AESAP. Los planes se compartirán en la Comisión de Salud Pública y en el Pleno del Consejo Interterritorial para favorecer su armonización y coherencia con el Plan Estatal.

ACTIVACIÓN ANTE UNA EMERGENCIA

El Plan incorpora el Sistema de Alerta Precoz y Respuesta Rápida. Las comunidades autónomas, las ciudades de Ceuta y Melilla y la Administración General del Estado detectarán y seguirán las amenazas en sus respectivos ámbitos y comunicarán al sistema, en menos de 24 horas desde su identificación, aquellas que puedan suponer un riesgo para la salud pública nacional o internacional.

La Agencia Estatal de Salud Pública elaborará el informe de evaluación de riesgos y lo trasladará al Ministerio de Sanidad. Tras valorarlo, la persona titular del Ministerio podrá declarar formalmente una Emergencia de Salud Pública de Importancia Nacional. En ese supuesto, el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud actuará como órgano de coordinación y cooperación.

La declaración permitirá a las autoridades sanitarias adoptar las medidas necesarias para prevenir y controlar el riesgo. Entre ellas figuran la distribución acelerada de suministros y la compra centralizada de medicamentos, productos sanitarios y otros materiales necesarios.

También podrán movilizarse recursos humanos y materiales de salud pública y asistenciales, y activarse equipos de apoyo técnico y operativo de la Agencia Estatal de Salud Pública y de otras administraciones. La situación de emergencia será objeto de seguimiento continuo y la Agencia revisará, al menos cada tres meses, si se mantienen las circunstancias que motivaron su declaración.

CAPACIDADES DE RESPUESTA

El plan contempla además una plataforma digital para disponer de información en tiempo real sobre las capacidades asistenciales y una red de profesionales y equipos de salud pública de respuesta rápida. También prevé una Red de Unidades de Aislamiento y Tratamiento de Alto Nivel para atender casos de enfermedades infecciosas de alto riesgo.

Los Laboratorios Nacionales de Referencia deberán contar con pruebas diagnósticas para identificar y caracterizar las amenazas, así como con procedimientos que garanticen el envío seguro y rápido de las muestras y la comunicación de los resultados. La Red Estatal de Vigilancia en Salud Pública establecerá un plan para aumentar la capacidad de respuesta de los laboratorios cuando una amenaza supere su capacidad habitual.

La norma no supone un impacto presupuestario directo por la estructura organizativa prevista. Sin embargo, la reserva estratégica, las capacidades de laboratorio y los equipos de respuesta rápida requerirán recursos presupuestarios específicos. El real decreto condiciona los compromisos derivados de su aplicación a las disponibilidades presupuestarias del ejercicio en curso y de los siguientes.