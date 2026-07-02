El ERC financia un proyecto del CNIO para desarrollar fármacos que potencian la inmunoterapia

Marisol Soengas del grupo de Melanoma del CNIO - CNIO

MADRID 2 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Consejo Europeo de Investigación (ERC, por sus siglas en inglés) ha seleccionado un proyecto del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO) para desarrollar nuevos fármacos dirigidos a mejorar la eficacia de la inmunoterapia en distintos tipos de cáncer.

La iniciativa, liderada por el grupo de Melanoma del CNIO que dirige Marisol Soengas, ha sido elegida en la convocatoria 'Proof of Concept', destinada a trasladar avances científicos a aplicaciones clínicas y tecnológicas. El proyecto parte del descubrimiento previo de que la proteína Midkine actúa como un mecanismo de resistencia tumoral al bloquear la respuesta del sistema inmunológico frente al melanoma y otros tipos de cáncer.

Debido a Midkine los mecanismos de control anti-cáncer del sistema inmunitario no pueden detectar y destruir a las células tumorales, que se diseminan por el organismo y generan metástasis.

IA PARA INHIBIR MIDKINE

Según señalan, no es el primer intento de inhibir Midkine. Desde su descubrimiento muchos grupos, incluido el de Soengas, han intentado desarrollar fármacos e inhibidores que la bloqueen, sin lograrlo. "Midkine es una proteína con una estructura muy dinámica, lo que ha dificultado el desarrollo de fármacos capaces de bloquearla", explica Soengas.

Las proteínas interactúan entre sí mediante el reconocimiento preciso de su forma -de su estructura tridimensional-. En el proyecto ahora financiado por el ERC los grupos del CNIO buscarán moléculas cuya forma sea complementaria a la de Midkine, de manera que, al encajar con ella, la inactiven. Usan una estrategia innovadora: diseñar con ayuda de la inteligencia artificial miles de miniproteínas, y seleccionar y validar experimentalmente las que tienen más probabilidad de unirse a Midkine.

El grupo de Melanoma colabora en este proyecto con el de Integridad Genómica y Biología Estructural del CNIO, dirigido por Rafael Fernández-Leiro, experto en el diseño computacional de proteínas y en su caracterización estructural y bioquímica.

El equipo ha identificado ya múltiples miniproteínas ("minibinders") capaces de unirse a Midkine con alta afinidad y de bloquear su actividad en ensayos experimentales. Se enfocarán en las 5 más prometedoras y validarán su acción tanto en células tumorales como en ratones, para intentar demostrar que pueden ser la semilla de futuros fármacos contra el melanoma y otros tumores.