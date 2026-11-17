Archivo - Obesidad, adelgazar, sobrepeso - GETTY IMAGES/ISTOCKPHOTO / @ FRED WAGNER - Archivo

MADRID, 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de España se ha comprometido con el llamamiento impulsado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y UNICEF para acelerar la acción frente a la obesidad, reducir un cinco por ciento su prevalencia para 2030 e impulsar la prevención, la intervención precoz y la atención sanitaria.

Una veintena de países se han sumado a la iniciativa 'Aplanar la curva para 2030', que insta a los países a acelerar los esfuerzos para prevenir la obesidad, intervenir precozmente en los casos de personas con mayor riesgo y garantizar que quienes padecen obesidad puedan acceder a una atención eficaz y asequible.

La OMS ha detallado que una de cada siete personas en todo el mundo viven con obesidad, lo que se traduce en más de mil millones de afectados. Según ha referido, se trata de uno de los desafíos de salud pública de más rápido está creciendo a nivel mundial, pues, desde 1990, la prevalencia se ha duplicado en adultos y cuadruplicado entre adolescentes.

La organización ha aseverado que esta enfermedad crónica y compleja es una forma de malnutrición y, de hecho, el año pasado superó por primera vez al bajo peso como la forma más común de malnutrición entre niños y adolescentes de cinco a 19 años. La obesidad también aumenta el riesgo de padecer enfermedades cardiovasculares, diabetes y algunos tipos de cáncer.

Aunque es "uno de los desafíos de salud pública más importantes" en la actualidad, el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, ha subrayado que "su continuo aumento no es inevitable". Por ello, ha celebrado el compromiso demostrado por los países que se han adherido al llamamiento.

ACCIÓN COORDINADA

El llamamiento propone una acción coordinada en tres frentes, a fin de prevenir el sobrepeso y la obesidad en toda la población, identificar y apoyar precozmente a las personas con mayor riesgo y proporcionarles un tratamiento y una atención oportunos, eficaces y asequibles.

Para ello, reclama a los países la implementación de medidas como el apoyo a la lactancia materna y la alimentación complementaria adecuada en los primeros años, entornos escolares saludables, impuestos sobre las bebidas azucaradas, etiquetas nutricionales en la parte frontal de los envases y restricciones a la comercialización de alimentos poco saludables para niños.

En paralelo, aboga por instaurar políticas que faciliten la actividad física y una mayor prevención, así como atención de la obesidad en la Atención Primaria, incluida la farmacoterapia cuando sea apropiado.

"Nuestro éxito se medirá por nuestra capacidad para garantizar que las políticas lleguen a los centros educativos, los barrios y, sobre todo, a las familias que se enfrentan a las mayores dificultades para acceder a entornos saludables", ha destacado la ministra de Sanidad, Mónica García.

El llamamiento a la acción reconoce a las personas que viven con obesidad como socias en el diseño de políticas y servicios, en lugar de simplemente como receptoras de atención médica.

INDICIOS PROMETEDORES

La OMS ha afirmado que existen indicios tempranos de que es posible revertir la tendencia de obesidad, después de que datos preliminares de algunos países hayan apuntado a una posible disminución inicial de la prevalencia.

Tanto la Organización Mundial de la Salud como UNICEF están colaborando con los países y sus socios para comprender qué factores impulsan estas tendencias y cómo se pueden adaptar y mantener en otros lugares los enfoques exitosos.

Se han sumado al llamamiento Baréin, Barbados, Botsuana, Brasil, Brunéi, Egipto, Suazilandia, Irlanda, Jordania, Malasia, Mauricio, México, Panamá, Filipinas, Portugal, Seychelles, Eslovenia, Sudáfrica, Tailandia y Uruguay.