MADRID 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Consejo Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO) ha informado de que España se ha convertido recientemente en miembro de pleno derecho de la Infraestructura Paneuropea de Investigación en Biobancos y Recursos Biomoleculares (BBMRI-ERIC), que integra a más de 700 biobancos en 23 países, y cuenta con el mayor catálogo de muestras biológicas del mundo.

"La plena entrada de España en la red europea se traduce en más oportunidades de colaboración para el ecosistema biomédico español en general, además de facilitar la integración de grandes volúmenes de datos clínicos y biomoleculares, que son una herramienta clave para acelerar descubrimientos en investigación biomédica y facilitar el desarrollo de la medicina personalizada", ha apuntado la directora científica en funciones del Biobanco del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO), María Jesús Artiga.

Para Artiaga, ser miembro de pleno derecho permite a España "defender sus prioridades en investigación biomédica, y alinear las estrategias europeas con las necesidades específicas de España. También facilita el acceso a financiación competitiva".

Según explica el CNIO, los biobancos son las entidades que recogen, gestionan y custodian las muestras de tumores y, en general, de todo fragmento de organismo que pueda servir como objeto de estudio: tejidos, sangre, heces, etcétera.

"Los biobancos han pasado de ser simples depósitos de muestras biológicas a unidades complejas y dinámicas que requieren del trabajo en grandes redes como la Infraestructura Paneuropea. Solo así podemos facilitar las mejoras en el diagnóstico, el tratamiento, e incluso en la prevención de las enfermedades", añade la responsable del Biobanco del CNIO.

El Biobanco del CNIO almacena más de 55.500 muestras de más de 9.400 donantes. Entre ellas se encuentran las más de 8.500 muestras de linfomas, neoplasias ginecológicas y digestivas, carcinomas mamarios, casos no neoplásicos y cultivos primarios de piel.

También están en el CNIO las muestras de sangre, orina, heces y uñas donadas por miembros de la de la Asociación Española de Tripulantes de Cabina de Pasajeros (AETCP), que ya se están utilizando en un estudio sobre cómo afectan a su salud las alteraciones del ritmo sueño-vigilia asociadas a su trabajo. Y la primera colección del mundo de muestras vivas de metástasis cerebrales.

UNA PLATAFORMA QUE INCLUYE RÉPLICAS EN MINIATURA DE ÓRGANOS HUMANOS

Según el CNIO, su Biobanco ha jugado un papel clave en la integración de España en la red europea. En la década de los 2000 impulsó la creación de la Red Nacional de Biobancos española, que coordinó hasta 2018.

"Fue un paso determinante, puesto que las colecciones de los biobancos solo pueden crecer gracias a la interacción entre hospitales, centros de investigación, pacientes, industria, organismos reguladores, expertos en aspectos técnico-legales y los propios biobancos entre sí", explica el Centro.

De esta primera red española nació la Plataforma de Biobancos y Biomodelos del Instituto de Salud Carlos III (PISCIII-BB), que hoy reúne a 56 biobancos de centros de investigación y hospitales de toda España. Desde 2021 la Plataforma incluye además, modelos animales, tejidos impresos en 3D y organoides -réplicas en miniatura de órganos humanos derivadas de células madre-. A través de esta plataforma se produjo hace cuatro años el ingreso de España a la infraestructura europea BBMRI-ERIC como país observador.

En esta gran red europea el Biobanco del CNIO participa ya en numerosos grupos de trabajo y proyectos. Entre ellos están los que buscan garantizar que la investigación y los avances en cáncer se desarrollen en sintonía con la innovación tecnológica -como la Inteligencia Artificial (IA) o el Espacio Europeo de Datos Sanitarios (EHDS)-, y que los avances se apliquen de manera ética, equitativa y transparente. Además, el Biobanco del CNIO colabora para fomentar la formación del personal de biobancos y de la investigación biomédica en general.