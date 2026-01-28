Infosalus.- España diagnosticará 301.884 casos de cáncer en 2026, un 2% más que el año pasado

Archivo - Quimioterapia, cáncer - KATARZYNABIALASIEWICZ/ISTOCK - Archivo

MADRID 28 Ene. (EUROPA PRESS) -

El número de cánceres diagnosticados en España durante 2026 alcanzará los 301.884 casos, lo que supone un ligero aumento del 1,95 por ciento frente a los 296.103 previstos para el año pasado, según se desprende del informe 'Las cifras del cáncer en España 2026', elaborado por la Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM) y la Red Española de Registros de Cáncer (REDECAN).

La SEOM ha presentado el documento este miércoles en el marco del Día Mundial del Cáncer, que se conmemora el 4 de febrero, con un acto que también ha servido para celebrar el 50 aniversario de la sociedad científica. El presidente de SEOM, Javier de Castro, ha reflexionado sobre la evolución de la oncología en estos 50 años y ha deseado que, en otros 50, el papel de la SEOM sea hablar de una "curación completa".

El informe 'Las Cifras del Cáncer' ofrece los últimos datos disponibles sobre incidencia, prevalencia y supervivencia en cáncer en España, y la comparación con países del entorno, a partir de datos de REDECAN, el Instituto Nacional de Estadística (INE) y el Global Cancer Observatory de la Agencia Internacional de Investigación del Cáncer (IARC, por sus siglas en inglés) de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Los cánceres que se diagnosticarán con más frecuencia en España este año son los de colon y recto (44.132 nuevos casos), mama (38.318), pulmón (34.908), próstata (34.833) y vejiga urinaria (23.929). Muy por detrás se encuentran los linfomas no hodgkinianos (12.201), el cáncer de páncreas (10.405), el cáncer de riñón (9.165), el melanoma maligno cutáneo (8.074), los cánceres de cavidad oral y faringe (8.203), y los cánceres de cuerpo uterino (7.759), estómago (7.595) e hígado (6.852).

