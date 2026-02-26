España incorpora a la prestación farmacéutica financiada 'Apretude', la PrEP inyectable cada dos meses frente al VIH

Archivo - La ministra de Sanidad atiende a los medios de comunicación con motivo de las pruebas de Formación Sanitaria Especializada, en el exterior del Ministerio de Sanidad, a 24 de enero de 2026, en Madrid (España). Según datos del Ministerio de Sanida - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

MADRID, 26 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Comisión Interministerial de Precios de los Medicamentos (CIPM), organismo dependiente del Ministerio de Sanidad, ha acordado la financiación pública dentro de la cartera de servicios de su Sistema Nacional de Salud (SNS) de 'Apretude' (cabotegravir de acción prolongada), la profilaxis preexposición (PrEP) inyectable frente al VIH, que se administra cada dos meses y está indicada para personas con alto riesgo de infección en las que la PrEP oral no es alternativa.

"La decisión adoptada en el seno del órgano competente en materia de financiación y fijación de precios de medicamentos garantiza su incorporación como prestación farmacéutica del Sistema Nacional de Salud (SNS), en condiciones de equidad y acceso universal", señala Sanidad en una nota, donde se destaca que España se convierte en el primer país de la UE que la financia.

'Apretude' está indicado para personas VIH negativas con alto riesgo de adquirir la infección por vía sexual. Su administración intramuscular cada dos meses elimina la necesidad de una toma diaria, como ocurre con la PrEP oral, facilitando la adherencia en determinados perfiles de población. Los ensayos clínicos internacionales han demostrado que el cabotegravir de acción prolongada ofrece una elevada eficacia en la prevención de la infección por VIH en comparación con la pauta oral diaria en contextos donde la adherencia puede verse comprometida.

"La medida se alinea con las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud y de ONUSIDA, que instan a ampliar el acceso a estrategias de prevención eficaces para avanzar hacia la eliminación del VIH como problema de salud pública". Además, concluye que, con esta incorporación, "España consolida una estrategia integral frente al VIH basada en la prevención combinada, el diagnóstico precoz, el tratamiento antirretroviral y la lucha contra el estigma, avanzando de forma decidida hacia los objetivos internacionales de control y eliminación de la infección".