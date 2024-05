Infosalus.- España ha logrado reducir un 27% la resistencia a los antibióticos en los últimos 9 años, pero ahora está en aumento

MADRID, 25 Abr. (EUROPA PRESS) -

En los últimos nueve años, desde la puesta en marcha del Plan Nacional frente a la Resistencia de los Antibióticos (PRAN) de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) hace nueve años, se ha experimentado un "descenso paulatino" de la resistencia a los antibióticos, "llegando a reducir un 27 por ciento", pero, en los últimos tres años se está experimentando una subida del uso de antimicrobianos, según ha señalado el coordinador del PRAN, Antonio López.

"Estamos viendo a ver cuáles son las causas de este aumento, hay que incidir en ciertos mensajes, pero bueno, la realidad es esa. A pesar del enorme éxito de las medidas que se van implementando y de la colaboración de todo el mundo se ve que no es suficiente", ha apuntado López durante los Desayunos POP sobre 'Estrategias de salud pública contra infecciones y resistencias antimicrobianas' organizado por Servimedia este jueves.

Asi, ha resaltado las diferencias palpables entre los países del norte de Europa, que "llevan más de 20-30 años trabajando en la resistencia antimicrobiana", y los países del sur de Europa, principalmente del Mediterráneo, que "no han empezado a darle importancia a este problema hasta hace 10 años".

"Reducir el uso de antimicrobianos cuesta tiempo, pero no solo cuesta tiempo, reducir el uso de antimicrobios y que se vea un impacto en la incidencia de infecciones y baterías resistentes cuesta que la gente, e incluso a todas las personas, profesionales y pacientes, entiendan la importancia de esto", ha advertido el coordinador del PRAN.

En este sentido, el experto ha incidido en la necesidad de abordar la resistencia antimicrobiana desde un enfoque multidisciplinar que incluya a los especialistas y a los pacientes porque "no se puede entender abordar este problema sin que exista la multidisciplinaridad y colaboración poniendo el paciente en el centro".

Así lo ha apuntado también el presidente de la Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica (SEIMC), Federico García, señalando que el cambio "tiene que partir absolutamente de cambios culturales en los que se consiga entender que la forma de avanzar es coordinarse, y no trabajar individualmente".

"El aumento en la resistencia de antimicrobianos es algo que está sucediendo a nivel mundial, se tiene que considerar una pandemia existente en este momento, algunos lo denominan una 'pandemia silenciosa'. Todas las medidas que se están poniendo para poder frenar el incremento de la bacteria multirresistente, aunque están siendo eficaces porque no estamos asistiendo a un incremento, tienen margen de mejora, está claro", ha apuntado Federico García.

En este aspecto, el especialista ha apuntado que "en países en los que llevan 25 años educando en prevención y en salud pública", se han conseguido en el campo de la resistencia a los antimicrobianos resultados totalmente diferentes a los de España".

Asimismo, el miembro del Grupo de Trabajo de Enfermedades Infecciosas de la semFYC, José María Molero García, ha resaltado que "España es un país de los que más consume antibióticos en Europa" y que, "comparado con un país como Holanda, que es el que menos consume en Europa, en España se consume tres veces más antibióticos",

Esta situación sucede "por múltiples razones" pero, según el miembro de semFYC, la principal es "la costumbre, la presión que hace la misma sociedad por las creencias de que el antibiótico cura una enfermedad viral cuando eso no es verdad". "Todo ello conlleva a que estamos en un problema importante y que tenemos que tratar nosotros en nuestras consultas día a día", ha añadido

LA PREVENCIÓN A TRAVÉS DE LA VACUNACIÓN: CLAVE PARA NO USAR TANTOS ANTIBIÓTICOS

En paralelo al aumento del uso de antibióticos, los expertos han destacado el incremento de enfermedades infecciosas y enfermedades emergentes que, debido a las condiciones climáticas, ya se consideran en algunos territorios enfermedades endémicas como el dengue. Ante esta situación los expertos apuntan a la prevención a través de la vacunación como una de las claves para reducir el uso de los antibióticos.

"Se están haciendo endémicas enfermedades emergentes como el dengue, ya las tenemos aquí y son endémicas en algunos países y, si no lo son ya, pronto lo van a ser en España. También estamos experimentando un aumento de enfermedades de transmisión sexual", ha advertido el presidente de SEIMC

En este sentido, el coordinador del PRAN, Antonio López, ha indicado que la prevención es un "pilar fundamental", es una "medida clara para evitar las infecciones y, por tanto, el uso de antimicrobianos".

"Tenemos medidas para luchar contra algunas de esas infecciones, como las vacunas contra la difteria o el meningococo. Se tienen vacunas para infecciones víricas, que muchas tienen complicaciones bacterianas y las vacunas van a ayudar. Los virus respiratorios también tienen vacunas. Pero no solo necesitamos vacunas sino poner esas vacunas, introducir esas vacunas en los calendarios de vacunación", ha indicado por su parte la Vocal de Relaciones con Sociedades Científicas de la Asociación Española de Vacunología (AEV), Victoria Nartallo.

Así, ha apostillado que es necesario "hacer un abordaje integral del paciente" vacunando no solo a él, sino a sus convivientes, sobre todo cuando se trata de personas de riesgo. "Además, en la vacunación adulta tenemos todavía muchísimo margen de mejora. Así como la vacunación infantil en España es maravillosa y tenemos altísimas coberturas, la vacunación en los adultos es un campo donde tenemos mucho margen de mejora", ha apuntado.

Otro aspecto clave que se ha abordado durante la jornada es la atención del paciente crónico ya que "es un tipo de paciente específico que tiene más infecciones por su propia patología" y que, por ello, necesitan "un abordaje integral", y un enfoque diferente en la vacunación.

Por ello, la presidenta de la Plataforma de Organizaciones de Pacientes (POP), Carina Escobar, ha apuntado a la necesidad de que los calendarios vacunales tengan una indicación específica para pacientes crónicos.

"Muchas veces vamos a los carteles o lo que se dice y ponen mayores, embarazadas, pero el crónico no lo sabe. Tendemos a decir las personas frágiles o las personas vulnerables, pero la gente que está en su casa no sabe si es frágil o vulnerable. Esto hay que explicarlo mejor, porque pedimos que la gente se vacune, pero no lo tenemos. Tenemos que mejorar el canal de comunicación, que haya coberturas suficientes y que se priorice a los crónicos", ha señalado Carina Escobar.