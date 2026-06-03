España registra 101 muertes asociadas al calor en mayo, récord en este mes, y Sanidad activa el Plan Calor

La ministra de Sanidad, Mónica García, durante la presentación del Plan Nacional de actuaciones preventivas de los efectos de los excesos de temperaturas sobre la salud, a 3 de junio de 2026, en Madrid (España). El objetivo del Plan es la prevención de da - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID 3 Jun. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Sanidad, Mónica García, ha señalado este miércoles que España ha registrado 101 muertes asociadas a las altas temperaturas en mayo, récord para este mes desde que hay registros y una cifra que multiplica por más de tres la media de la última década; precisamente, para "proteger vidas", el ministerio ha activado el Plan Calor, desplegado desde el 16 de mayo.

"El problema ya no es únicamente que haga más calor. El problema es que el calor cada vez llega antes. Y cuando llega antes, nuestros organismos todavía no se han aclimatado y es cuando tenemos la percepción social de que el riesgo todavía no existe", ha advertido García en la presentación del documento para aseverar que "los primeros episodios de calor extremo suelen tener un impacto sanitario especialmente elevado".

La ministra ha subrayado que el calor extremo "es una amenaza para la salud pública" y, en esta línea, ha recordado que, entre 2015 y 2025, el Sistema de Monitorización de la Mortalidad Diaria (MoMo) estima en más de 27.500 los fallecimientos atribuibles a las altas temperaturas. "Solo el año pasado fueron 3.832 personas, el segundo peor dato de toda la serie histórica", ha añadido.

El verano dura en la actualidad "casi seis semanas" más que en los años 80 y, durante la última semana de mayo, se han registrado temperaturas entre 10 y 15 grados por encima de lo habitual para estas fechas. A su vez, la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) prevé un verano "más cálido de lo normal en buena parte de España".

"La pregunta no es solamente cuánto calor hará, la pregunta es cuándo llegará, cuánto durará y quién va a estar más expuesto. Y ese es, precisamente, el espíritu de este Plan de Calor", ha destacado la ministra.

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