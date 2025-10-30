España registra 276.000 médicos en activo pero el 25% se jubilará en la próxima década, según el CGCOM

MADRID, 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

España cuenta con 275.963 médicos colegiados en activo, según el registro del Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos (CGCOM), con una tasa de 568 profesionales por cada 100.00 habitantes, pero el 24,9 por ciento se jubilará en la próxima década, lo que supone cerca de 69.000 jubilaciones.

"El mensaje sería que en España no faltan médicos (...) Lo que sí necesitamos es una mejor distribución y un atractivo mejor para que atraigamos el talento y permanezca dentro del Sistema Nacional de Salud (SNS)", ha señalado este jueves el presidente del CGCOM, Tomás Cobo, en la presentación del 'Estudio sobre demografía médica 2025'.

El informe recoge que España supera la media europea de densidad médica, según datos de Eurostat en 2023, que muestran que el país cuenta con 439 médicos por cada 100.000 habitantes, frente al promedio europeo de 420. Esto sitúa a España en el puesto 11 de la Unión Europea (UE).

