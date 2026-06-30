Infosalus.- España registra 441.000 muertes en 2025 y un repunte del 9% en la mortalidad por enfermedades respiratorias

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MADRID, 30 Jun. (EUROPA PRESS) -

En España se registraron 441.270 defunciones en 2025, un ligero aumento respecto al año anterior (433.527 en 2024), con más de la mitad de las muertes debidas a tumores o enfermedades del sistema circulatorio y un repunte del 9 por ciento en la mortalidad por enfermedades del sistema respiratorio, según los datos provisionales del informe 'Defunciones según la Causa de Muerte', publicado este martes por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Así, el pasado año fallecieron 222.711 hombres y 218.559 mujeres, que en tasa bruta de mortalidad se sitúa en 894,1 fallecidos por cada 100.000 habitantes (919,7 en hombres y 869,4 en mujeres).

El 95,7% de las defunciones fueron por causas naturales y el 4,3% por causas externas. La principal causa de muerte natural fueron los tumores, con un 26,3 por ciento del total de defunciones, seguidos de las enfermedades del sistema circulatorio (25,7%); no hay variaciones significativas causas respecto a 2024.

Por segundo año consecutivo la tasa de muertes por tumores (235,4 por 100.000 habitantes) fue superior a la de las enfermedades del sistema circulatorio (230,0); en tercer lugar volvieron a figurar las enfermedades del sistema respiratorio, con el 12,4 por ciento de las defunciones, lo que supuso un aumento del 9 por ciento respecto a 2024.

(Habrá ampliación)