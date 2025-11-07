Infosalus.- Los Estados miembros de la OMS abordan por primera vez el sistema de acceso a patógenos del Acuerdo sobre Pandemias

MADRID 7 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los Estados miembros de la Organización Mundial de la Salud (OMS) han abordado por primera vez el anexo sobre el sistema de Acceso a los Patógenos y Participación en los Beneficios (PABS) incluido en el Acuerdo Mundial sobre Pandemias, un "elemento clave" del mismo

"Agradezco a los Estados miembros sus esfuerzos fundamentales para negociar el primer borrador del anexo del Acuerdo sobre la Acción contra las Pandemias y los felicito por los avances logrados en la búsqueda de posiciones y soluciones comunes ante los riesgos y desafíos compartidos que plantean las futuras pandemias", ha declarado el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus.

Este borrador ha sido debatido durante la tercera reunión del Grupo de Trabajo Intergubernamental (IGWG, por sus siglas en inglés), celebrada entre el 3 y el 7 de noviembre en Ginebra, con el objetivo de dar una respuesta "oportuna y eficaz" a futuras pandemias.

"La solidaridad es nuestra mejor defensa. La finalización del Acuerdo sobre la Acción contra las Pandemias, mediante un compromiso con la acción multilateral, es nuestra promesa colectiva de proteger a la humanidad", ha añadido Tedros.

Este sistema permitirá que los países puedan identificar rápidamente los patógenos con potencial pandémico y compartir su información genética y material genético, para que los científicos puedan desarrollar herramientas como pruebas, tratamientos y vacunas.

Además, facilitará el intercambio rápido y oportuno de materiales e información de secuencias de patógenos con potencial pandémico, así como posibilitará la distribución rápida, oportuna, justa y equitativa de los beneficios derivados de dichos materiales e información de secuencias.

Este borrador describe disposiciones destinadas a poner en práctica los compromisos asumidos en el Artículo 12 del Acuerdo Mundial sobre Pandemias relativos al acceso equitativo a herramientas que salvan vidas durante las crisis sanitarias.

"Las difíciles decisiones para lograr un mundo más seguro frente a la amenaza de futuras pandemias requieren conversaciones difíciles. Esta semana, los Estados Miembros de la OMS han demostrado su capacidad para ello. Al abordar directamente cuestiones complejas, estas negociaciones garantizan que las respuestas a futuras pandemias sean justas, oportunas y basadas en la solidaridad", ha expresado el copresidente del IGWG, Tovar da Silva Nunes.

Tras ello, ha mostrado su confianza de que el anexo definitivo será presentado en la Asamblea Mundial de la Salud para su adopción en mayo de 2026, todo ellos tras comprobar la "disposición" de los diferentes miembros para abordar estas cuestiones.

El copresidente de la Mesa del IGWG, Matthew Harpur, ha incidido en que los países de todo el mundo han "demostrado una vez más su compromiso de garantizar" una mejor protección frente a futuras pandemias, mediante una participación "constructiva" y encaminada a avanzar en estas negociaciones.

Por todo ello, ha mostrado su interés las nuevas conversaciones que se producirán durante el mes de diciembre. Los miembros del IGWG también se han reunido con las partes interesadas, incluidos representantes de la sociedad civil y la industria, para recabar sus opiniones sobre el anexo del PABS.

El documento finalizado se presentará a la 79 Asamblea Mundial de la Salud en 2026 para su consideración. Una vez adoptado, podrá iniciarse el proceso de aprobación del Acuerdo Mundial de Pandemias por parte de los parlamentos nacionales.