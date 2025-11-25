Archivo - Dra Ana Machado y Judith Wuhl - QUIRONSALUD - Archivo

MADRID 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

La especialista de la Unidad de Voz del Hospital Universitario Quirónsalud Madrid, la doctora Ana Machado, ha afirmado que el centro ha apostado por un estroboscopio de última generación que permite realizar un diagnóstico "diferencial" de las patologías de la voz, y es que este dispositivo emite breves destellos de forma rápida, permitiendo observar hechos que el ojo humano no puede apreciar.

"El estroboscopio nos permite realizar un diagnóstico diferencial de la patología de la voz. Nos ayuda a afianzar la sospecha diagnóstica y determinar si el paciente es susceptible de un tratamiento quirúrgico o más dirigido a la rehabilitación logopédica o diferenciar una lesión benigna de una maligna", ha afirmado la doctora Machado.

Tras ello, ha explicado que a los pacientes con este tipo de patologías se les estudia la morfología y la función de sus cuerdas vocales, una primera exploración tras la que se valora la necesidad de observar "de forma precisa" la movilidad de las cuerdas, su flexibilidad y cómo es su onda mucosa.

"Entonces es cuando se deriva al paciente a la Unidad de la Voz, que permitirá, con el uso de un estroboscopio, observar la función y comportamiento de las cuerdas vocales con gran precisión", ha añadido Machado.

La especialista forma parte de la Unidad de Voz del hospital junto con la logopeda especialista en voz Judith Wuhl, quien ha destacado que tanto el estroboscopio como el resto de pruebas que complementan una Unidad de Voz ayudan a valorar si en las cuerdas vocales existe un exceso o una falta de tensión.

Si se carece de una patología de base, la experta ha considerado que este exceso de tensión en las cuerdas vocales se da "frecuentemente" en los profesionales que utilizan la voz como herramienta de trabajo tales como profesores, locutores o comerciales, entre otros.

"Para describir el efecto sobre las cuerdas vocales, no solo del abuso si no del mal uso vocal, me gusta utilizar una imagen contundente: si tú aplaudes con una fuerza muscular apropiada, podrás hacerlo por un largo período de tiempo. Sin embargo, si lo haces con una fuerza exagerada e innecesaria, las palmas se enrojecen. Esto es lo mismo que pasa en los tejidos de la laringe si nos excedemos en la cantidad de esfuerzo que hacemos al fonar", ha detallado Wuhl.

Cuando el paciente acude a consulta de voz, se le proporciona una pauta para evitar precisamente el sobreesfuerzo vocal. En caso de ser necesaria rehabilitación, se trabajan pautas de fonación más respetuosas con la fisiología, con una buena utilización del aire durante la fonación, pautas de calentamiento y estiramiento para después del uso vocal. Además, se puede complementar el trabajo con vendaje neuromuscular, electroestimulación y manipulación laríngea.

La disfonía también puede estar causada por una falta de tensión en las cuerdas y lentificación del movimiento, que se da sobre todo en personas mayores o en pacientes con alteraciones neurológicas como en la enfermedad de Parkinson.

"En estos casos ofrecemos una rehabilitación específica que potencia la fonación a máximo esfuerzo. Este entrenamiento mejora el flujo del aire, la articulación y el cierre cordal. Se logra de esta manera una voz mucho más competente y este cambio le permite al paciente interactuar nuevamente con familiares y amigos", ha concluido.