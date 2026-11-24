Archivo - Mujer dando a luz. - NIMITO/ISTOCK - Archivo

MADRID 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

Un 16 por ciento de las mujeres con VIH que tenían la carga viral indetectable en el momento del parto perdió la supresión viral durante el primer año posterior al nacimiento, un dato que pone de relieve la importancia de reforzar el seguimiento médico durante el posparto.

Así lo revela una investigación del Centro Nacional de Epidemiología (CNE) del Instituto de Salud Carlos III (ISCIII), que ha analizado el riesgo de fracaso virológico durante los 12 meses posteriores al parto en mujeres con VIH.

Los resultados, publicados en la revista 'AIDS Patient Care and STDs', también muestran una evolución favorable a lo largo del tiempo, con un riesgo de fracaso virológico considerablemente menor en los periodos más recientes.

Según explican desde el ISCIII, el tratamiento antirretroviral permite reducir la cantidad de VIH en sangre hasta niveles muy bajos, generalmente indetectables mediante las pruebas habituales. Cuando una persona con VIH tiene carga viral indetectable, no transmite el virus por vía sexual, una evidencia científica conocida como Indetectable = Intransmisible (I = I). Sin embargo, mantener la supresión virológica requiere la continuidad del tratamiento y un seguimiento clínico adecuado.

Los expertos subrayan que el período posterior al parto puede plantear dificultades específicas para mantener este control, debido a los cambios en las rutinas, las nuevas responsabilidades de cuidado y otras circunstancias que pueden afectar a la continuidad del tratamiento y del seguimiento clínico.

Los resultados de la investigación muestran que, incluso entre las mujeres que llegan al parto con supresión virológica, mantener el control del virus durante el primer año postparto sigue siendo un desafío: "Aproximadamente una de cada seis mujeres perdió la supresión viral alcanzada con el tratamiento antirretroviral, lo que indica que el virus volvió a ser detectable de forma persistente en ese primer año tras dar a luz", explican las autoras.

La investigación está liderada por Rebeca Izquierdo, del CNE-ISCIII y del Área de Infecciosas del Centro de Investigación Biomédica en Red (CIBER-ISCIII). Está firmada por representantes de la Cohorte CoRIS, una plataforma científica de investigación que lleva más de 20 años haciendo seguimiento a más de 22.000 personas con VIH en España. También participan en el estudio Marta Rava, Victoria Hernando e Inmaculada Jarrín, igualmente del CNE-ISCIII y también parte del CIBER-ISCIII.

Para llevar a cabo este estudio, se analizaron los datos de 337 mujeres con VIH de la Cohorte CoRIS que tuvieron un total de 422 partos en el periodo 2004-2024. Al cumplirse los 12 meses tras el parto, el 18 por ciento de las mujeres analizadas presentaba carga viral detectable.

Las autoras explican que los resultados muestran una clara mejoría con el paso del tiempo, ya que las mujeres que dieron a luz en los periodos más recientes presentaron un menor riesgo de fracaso virológico, circunstancia que se define cuando la terapia antirretroviral no logra reducir o mantener la carga viral por debajo de una determinada cantidad.

REFORZAR EL SEGUIMIENTO Y EL APOYO A LAS MUJERES CON VIH

Por otro lado, una menor edad en el momento del parto, y el uso de tratamientos basados en inhibidores de la proteasa, se asociaron con una mayor probabilidad de presentar carga viral detectable a los 12 meses. Desde el punto de vista inmunológico, pasado un año después del parto se observó un incremento de células CD4+/uL respecto al momento del parto, una mejora inmunológica que, de nuevo, es más marcada en los años más recientes del estudio.

En la misma línea, las investigadoras señalan que la interrupción del tratamiento antirretroviral tras el parto también disminuyó notablemente a lo largo del tiempo, lo que refleja una mayor continuidad del tratamiento antirretroviral en los últimos años.

"Estos hallazgos ponen de manifiesto la importancia de reforzar el seguimiento y el apoyo a las mujeres con VIH durante el periodo posparto, con el objetivo de garantizar un control virológico sostenido a largo plazo", concluyen las investigadoras.