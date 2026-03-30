Infosalus.- Un estudio avala el cierre percutáneo de la orejuela como alternativa a la anticoagulación en fibrilación auricular

Archivo - Hipertensión, fonendoscopio, corazón, electrocardiograma - GETTY IMAGES/ISTOCKPHOTO / ALEXANDER RATHS

MADRID 30 Mar. (EUROPA PRESS) -

El cierre percutáneo de la orejuela izquierda mediante dispositivo 'Watchman' ha demostrado ser equivalente en eficacia a los anticoagulantes orales en la prevención de eventos embólicos en pacientes con fibrilación auricular no valvular, según destaca el ensayo clínico internacional 'Champion-AF'.

El estudio, presentado en el último congreso del American College of Cardiology y publicado en 'New England Journal of Medicine', ha contado con la participación de 3.000 pacientes en 141 centros de 16 países, de los que tres son de España. Los pacientes fueron aleatorizados para recibir terapia con anticoagulantes o ser intervenidos para el cierre de la orejuela.

Los resultados a tres años constatan que el cierre de la orejuela auricular izquierda no es inferior en eficacia a los anticoagulantes orales en la prevención de eventos embólicos, principalmente ictus. Además, el procedimiento muestra una reducción de en torno al 50 por ciento en los episodios de sangrado, incluso considerando las complicaciones asociadas al propio procedimiento.

Desde la Fundación EPIC han destacado que estos hallazgos consolidan la evidencia de que el cierre percutáneo no solo es una alternativa válida en pacientes con contraindicación a la anticoagulación, sino que puede ampliarse a un espectro más amplio de pacientes.

CAMBIO DE PARADIGMA

La evidencia de este ensayo abre la puerta a un cambio de paradigma en el tratamiento de la fibrilación auricular, de forma que médicos y pacientes podrán valorar de forma individualizada la posibilidad de sustituir un tratamiento farmacológico crónico por una intervención única.

En España, esto implicaría hasta a un millón de personas que reciben tratamiento anticoagulante por fibrilación auricular. De forma general, estos pacientes han sido tratados con fármacos como 'Sintrom' o, más recientemente, con anticoagulantes orales directos, que han mejorado el perfil de seguridad y la comodidad al no requerir controles analíticos frecuentes.

Sin embargo, el riesgo de sangrado sigue siendo una de las principales limitaciones de estos tratamientos. En este contexto, el cierre percutáneo de la orejuela, donde se origina hasta el 90 por ciento de los trombos cardíacos en esta patología, emerge como una estrategia clave para reducir complicaciones hemorrágicas sin comprometer la protección frente a embolias.

"Los resultados del ensayo abren la puerta a que un porcentaje significativamente mayor de pacientes, más allá del perfil clásico con contraindicación a anticoagulantes, pueda beneficiarse de esta técnica mínimamente invasiva, realizada mediante catéter y sin necesidad de cirugía abierta", ha afirmado el presidente de la Fundación EPIC, Armando Pérez de Prado.

El experto, jefe de Unidad de Cardiología Intervencionista en el Hospital Universitario de León, centro participante en el ensayo, ha puesto en valor el "alto nivel" que demuestra la especialidad española al formar parte de este tipo de trabajos. "Su liderazgo en el reclutamiento de pacientes subraya tanto la experiencia clínica como la capacidad investigadora de los centros españoles en estudios internacionales de alto impacto", ha resaltado.