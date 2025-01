Infosalus.- Estudio del CNIC sobre el uso de PET para detectar macrófagos, Artículo del Año 2024 por la revista 'Nature PJ Imaging'

MADRID 15 Ene. (EUROPA PRESS) -

Una investigación, desarrollada por el Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares (CNIC) y el Hospital Mount Sinai de Nueva York (EEUU), que presenta una sonda innovadora que permite detectar de manera no invasiva la presencia de los macrófagos, células clave del sistema inmunitario, mediante tomografía por emisión de positrones (PET), ha sido reconocida como el Artículo del Año 2024 por la revista 'Nature PJ Imaging'.

El artículo, titulado 'Macrophage PET imaging in mouse models of cardiovascular disease and cancer with an apolipoprotein-inspired radiotracer' (Imagen PET de macrófagos en modelos murinos de enfermedades cardiovasculares y cáncer utilizando un radiotrazador inspirado en apolipoproteínas), se publicó en el mes de mayo.

"El sistema inmunitario desempeña un papel esencial en la defensa frente a agentes patógenos y en la reparación de tejidos, y su disfunción está asociada a enfermedades con alta mortalidad global, como las cardiovasculares y el cáncer. Ante la necesidad de herramientas para evaluar la función inmunitaria en tiempo real, esta nueva sonda representa un avance significativo", según explica el jefe del Grupo de Nanomedicina e Imagen Molecular del CNIC, el doctor Carlos Pérez Medina.

Esta sonda que está inspirada químicamente en la proteína principal del colesterol HDL, conocido como "colesterol bueno", ha sido probada en modelos animales de infarto de miocardio y melanoma. "En ratones con infarto permitió identificar la respuesta inflamatoria en el tejido dañado, mientras que en ratones con melanoma evidenció la acumulación de macrófagos en los tumores", explica el doctor Pérez Medina.

Asimismo, los investigadores subrayan la alta especificidad de la sonda y su capacidad para ofrecer mediciones cuantitativas precisas, lo que podría convertirla en una herramienta clave para diagnosticar procesos inflamatorios y monitorizar terapias dirigidas a macrófagos.

"Este avance abre nuevas posibilidades para el diagnóstico y tratamiento personalizado de enfermedades inflamatorias y oncológicas, consolidando el uso de tecnologías PET en la investigación médica y clínica", señala el experto.

SOBRE LA REVISTA 'NPJ IMAGING'

Forma parte del grupo de revistas 'Nature Partner Journals' (NPJ) y se centra en la investigación innovadora y de alta calidad en el campo de la imagenología biomédica cubriendo una amplia variedad de temas relacionados con la imagenología, como la resonancia nuclear magnética (RNM), la tomografía por emisión de positrones (PET), la imagenología óptica, la ecografía y las tecnologías más innovadoras.

Además, promueve estudios interdisciplinarios que exploran cómo estas herramientas pueden mejorar el diagnóstico, la monitorización y el tratamiento de enfermedades.

Este estudio fue financiado por la Fundación Leducq; los Institutos Nacionales de Salud (NIH); Asociación Americana del Corazón; subvención Vici del Consejo de Investigación de los Países Bajos (NWO); una subvención Avanzada del Consejo Europeo de Investigación, y un proyecto de I+D+i del Ministerio de Ciencia e Innovación de España.