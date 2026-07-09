Un estudio confirma la presencia de edulcorantes en casi 2.500 alimentos y bebidas en el mercado español

Archivo - Edulcorante artificial - NENSURIA/ ISTOCK - Archivo

MADRID 9 Jul. (EUROPA PRESS) -

Investigadores del área de Fisiopatología de la Obesidad y Nutrición del Centro de Investigación Biomédica en Red (CIBEROBN) ha identificado la presencia de uno o más edulcorantes bajos y sin calorías (LNCS, por sus siglas en inglés) autorizados en la Unión Europea en 2.469 alimentos y bebidas comercializados en el mercado español.

El estudio, publicado en 'Journal of Food Composition and Analysis', actualiza la información publicada en estudios de 2019 y 2021 sobre la presencia de edulcorantes en productos alimenticios, en un contexto en el que su uso se ha visto incrementado debido, entre otros factores, a la reformulación de alimentos y bebidas para reducir su contenido en azúcares.

Los resultados del trabajo se basan en una búsqueda y análisis sistemático de la información recogida en las etiquetas de ingredientes de alimentos y bebidas representativos del 85 por ciento del mercado español, utilizando la base de datos alimentaria NUTRIFEN de la Fundación Española de la Nutrición (FEN).

Así, ha confirmado que la presencia de LNCS es amplia en el mercado alimentario español. La mayor prevalencia se registró en la categoría 'Refrescos, aguas embotelladas y otros', que concentró el 36,65 por ciento de los productos identificados con estos ingredientes.

En este apartado, se han identificado cambios respecto a los estudios previos. Aunque la categoría de refrescos continúa siendo la principal, 'Barras de chocolate y confitería, coberturas dulces y postres' pasa a ocupar el segundo lugar en presencia de LNCS, con un 24,58 por ciento del total de productos identificados, sustituyendo a los zumos y néctares de frutas que se situaban en esta posición antes.

CAMBIOS EN EL TIPO DE EDULCORANTES

Asimismo, el estudio muestra cambios en el tipo de edulcorantes utilizados. Según esta última revisión, el edulcorante no calórico más utilizado es el acesulfamo K (58,24%), seguido de la sucralosa (43,62%) y el aspartamo (32,28%).

Para el primer autor del estudio, Asier Léniz, estos cambios evidencian "la necesidad de mantener una monitorización continua del mercado alimentario".

Otra de las conclusiones del trabajo es que lo más habitual es la combinación de varios edulcorantes en un mismo alimento, pues la mayoría de los productos contienen dos o tres LNCS utilizados de forma conjunta, e incluso cinco, seis, siete y ocho en determinados casos, lo que representa otro cambio de tendencia frente a lo que ocurría hace 15 o 20 años, cuando predominaba la presencia de un solo edulcorante por producto alimenticio.

Los responsables del estudio han destacado la importancia que tiene este conocimiento sobre edulcorantes para facilitar las decisiones alimentarias informadas de los consumidores, especialmente entre aquellos que desean controlar su ingesta de azúcares o que presentan necesidades dietéticas específicas.

Al mismo tiempo, han explicado que estos datos ofrecen a las autoridades sanitarias una visión actualizada de las tendencias de uso de los edulcorantes, lo que puede contribuir al seguimiento de la reformulación de alimentos, a la evaluación de las prácticas de etiquetado y al desarrollo de futuras políticas nutricionales.

El trabajo se ha desarrollado en colaboración con la Sociedad Española de Nutrición (SEÑ) y ha contado con la participación de tres grupos del CIBEROBN pertenecientes a la Universidad del País Vasco (UPV/EHU), al Hospital Clínico Universitario de Santiago de Compostela (CHUS) y la Universidad Politécnica de Madrid (UPM).