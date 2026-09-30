Un estudio destaca la relación entre obesidad y cáncer tras hallar que más de la mitad de pacientes tiene exceso de peso

Congreso SEOM 2026. - JOSE LUIS PINDADO

MADRID, 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

El 57,8 por ciento de los pacientes de cáncer en España presenta exceso de peso y el 23,6 por ciento, obesidad, según ha identificado el estudio 'FOBEyCAN, Fotografía de Obesidad y Cáncer en España', que pone de manifiesto la relación entre cáncer y obesidad y se expondrá en detalle en el Congreso de la Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM2026).

El trabajo, impulsado por el Grupo de Trabajo SEOM de Obesidad, Metabolismo y Cáncer, se ha centrado en conocer la prevalencia del sobrepeso y la obesidad entre los pacientes con cáncer en España. En un primer corte de datos, ha analizado a 1.333 pacientes procedentes de 29 centros, con una edad media de 65 años.

Según los resultados, la obesidad es ligeramente más frecuente entre las mujeres (24%) que entre los hombres (21%), mientras que el exceso de peso alcanza al 61 por ciento de los pacientes masculinos y al 55 por ciento de las femeninas. Por edades, el grupo de 60 a 69 años presenta las mayores frecuencias tanto de obesidad, con un 30 por ciento, como de exceso de peso, con un 61 por ciento.

Las mayores proporciones de pacientes con obesidad se observaron en cáncer de mama, colon, endometrio, ovario y riñón, con cifras superiores al 20 por ciento.

El estudio apunta que la obesidad se relaciona con un mayor riesgo de desarrollar determinados tipos de cáncer y, una vez producido el diagnóstico, el exceso de peso puede influir en diferentes aspectos de la evolución de la enfermedad y de la tolerancia a los tratamientos.

A raíz de los resultados obtenidos, la SEOM ha instado a incorporar la valoración del estado ponderal y de la composición corporal a la atención integral del paciente oncológico, así como continuar investigando su relación con la evolución de la enfermedad y los resultados clínicos.

MÁS DE 1.800 PARTICIPANTES

El impacto de la obesidad en el cáncer será uno de los temas a abordar en el Congreso SEOM 2026, que reúne hasta este viernes en Madrid a más de 1.800 oncólogos médicos para analizar la evolución de la oncología en las últimas décadas, coincidiendo con el 50 aniversario de la sociedad científica, y cómo continuará avanzando en los próximos años.

"Cumplir 50 años es una oportunidad para reconocer una transformación extraordinaria de la oncología médica, pero también nos obliga a mirar hacia delante", ha destacado el presidente de SEOM, Javier de Castro.

El programa del encuentro, que contará con 237 ponentes, 33 sesiones científicas y 583 comunicaciones, incluye temas como medicina personalizada de precisión, investigación clínica y traslacional, nuevos tratamientos, inteligencia artificial, prevención, cáncer hereditario, sostenibilidad, humanización, oncogeriatría, cuidados continuos y formación de las nuevas generaciones de oncólogos médicos.

"Para entender hacia dónde vamos es importante conocer de dónde venimos y reconocer a quienes han contribuido a construir la Oncología Médica que tenemos hoy. Pero también queremos escuchar a las nuevas generaciones y plantearnos qué debemos transformar para responder a una realidad científica y asistencial que cambia a enorme velocidad", ha afirmado el coordinador del Comité Científico de SEOM2026, Javier Puente.

DETERMINANTES SOCIALES

El congreso también pondrá el foco en una de las cuestiones que están ganando peso en la oncología, los determinantes sociales, que siguen condicionando el acceso real de los pacientes a los avances científicos.

En este sentido, la SEOM ha señalado cómo el lugar de residencia, los ingresos, el nivel educativo, la situación laboral, la vivienda, el apoyo familiar, la disponibilidad de transporte o la capacidad para desenvolverse en el sistema santiario pueden influir en el tiempo que transcurre hasta el diagnóstico, el acceso a especialistas, pruebas moleculares y técnicas diagnósticas, la continuidad del tratamiento y el seguimiento.

En este contexto, el presidente de la SEOM, Javier de Castro, ha destacado que se planteará el reconocimiento de la vulnerabilidad social como una variable de relevancia asistencial, a través de la incorporación de variables sociales a los registros oncológicos y a las historias clínicas, el análisis de resultados de forma desagregada y la identificación de barreras.

Javier de Castro ha resaltado que este congreso busca "celebrar lo conseguido", pero también mirar a los retos científicos que quedan por delante y que son "enormes", así como a los retos asistenciales, tecnológicos y sociales". El objetivo, según ha apuntado, es seguir construyendo una oncología "más precisa, más innovadora, más sostenible y más humana".