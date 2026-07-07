Un estudio identifica que los mecanismos biológicos de la hipertensión pulmonar difieren entre EPOC y EPID

Archivo - Médico mirando una radiografía de los pulmones de un paciente. - GETTY IMAGES/ISTOCKPHOTO / UTAH778 - Archivo

MADRID 7 Jul. (EUROPA PRESS) -

Un estudio colaborativo del Centro de Investigación Biomédica en Red (CIBER) ha identificado que los mecanismos biopatológicos subyacentes al desarrollo de la hipertensión pulmonar difieren "de forma marcada" en enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC) y enfermedad pulmonar intersticial difusa (EPID), pese a compartir características hemodinámicas similares.

La investigación, publicada en 'The Journal of Heart and Lung Transplantation', analiza el proteoma plasmático de 114 pacientes con enfermedad pulmonar crónica, bien EPOC o EPID, con distintos grados de hipertensión pulmonar, así como 38 pacientes con hipertensión arterial pulmonar (HAP) idiopática.

Para ello se utilizaron tecnologías avanzadas de proteómica basadas en cromatografía líquida acoplada a espectrometría de masas, que han permitido identificar patrones diferenciales de expresión proteica asociados tanto a la presencia como a la gravedad de la hipertensión pulmonar en estas enfermedades.

Según los resultados, en la EPOC, la presencia de hipertensión pulmonar grave se asocia a cambios en la expresión de proteínas implicadas en la matriz extracelular, los mecanismos de adhesión celular y la activación inmunológica, lo que apunta hacia un proceso activo de remodelado vascular e inflamación.

Los investigadores han explicado que estos hallazgos sugieren que la hipertensión pulmonar asociada a EPOC representa una vasculopatía biológicamente agresiva y no únicamente una consecuencia secundaria del daño pulmonar.

Por el contrario, en la hipertensión pulmonar asociada a la EPID predomina un perfil proteico relacionado con la disfunción endotelial y la pérdida estructural del lecho vascular, con menos alteraciones proteómicas globales. Esto refuerza la hipótesis de que en la EPID la hipertensión pulmonar está más vinculada al proceso fibrótico pulmonar.

DIFERENCIAS CON HAP IDIOPÁTICA

Además, el estudio demuestra que los perfiles proteómicos observados en la hipertensión pulmonar grave asociada a EPOC o EPID son "claramente diferentes" de los de la HAP idiopática, incluso cuando la gravedad de la hipertensión pulmonar es comparable.

Este hallazgo cuestiona la idea de que ambas enfermedades compartan mecanismos biológicos comunes y ayuda a explicar por qué muchos tratamientos eficaces en la HAP han mostrado resultados limitados en pacientes con hipertensión pulmonar asociada a enfermedades respiratorias crónicas.

"Estos resultados indican que pacientes con presiones pulmonares similares pueden tener enfermedades biológicamente diferentes", ha explicado el investigador del área de Enfermedades Respiratorias del CIBER (CIBERES) y del Instituto de Investigación Hospital Clínic-Instituto de Investigaciones Biomédicas August Pi i Sunyer (IDIBAPS) Joan Albert Barberà.

Según ha apuntado Barberà, uno de los investigadores que ha dirigido el estudio, la caracterización molecular de estos pacientes puede ayudar a los especialistas a avanzar hacia una clasificación más precisa de la enfermedad y, en el futuro, hacia tratamientos más personalizados.

Además de profundizar en los mecanismos de la enfermedad, el trabajo identifica combinaciones de proteínas con capacidad discriminativa entre pacientes con y sin hipertensión pulmonar, así como entre formas leves y graves, lo que podría facilitar el desarrollo de biomarcadores plasmáticos útiles en la práctica clínica.

Los autores han puntualizado que se trata de un estudio exploratorio y, por ello, los hallazgos tienen que ser validados en cohortes independientes y estudios longitudinales. Aun así, han destacado que el trabajo supone un "paso importante" hacia la identificación de endotipos moleculares en la hipertensión pulmonar asociada a enfermedades respiratorias crónicas y hacia el diseño de futuras estrategias terapéuticas dirigidas.

En este trabajo también han participado grupos del Instituto de Investigación Biomédica de Bellvitge, Hospital del Mar y Hospital Universitario Vall d'Hebron asociados a CIBERES, el Hospital Parc Taulí de Sabadell y la Plataforma de Bioinformática del CIBER de Enfermedades Hepáticas y Digestivas (CIBEREHD).