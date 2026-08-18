Un estudio internacional con participación del CSIC abre nuevas vías para mejorar la corrección de la vista cansada - CSIC

MADRID 18 Ago. (EUROPA PRESS) -

Miembros del Instituto de Óptica del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (IO-CSIC) han participado en un estudio internacional por el que se han abierto nuevas vías para mejorar la corrección de la vista cansada, para lo que se ha desarrollado un índice de visibilidad.

Identificar qué pacientes perciben más esta ilusión visual y poder personalizar las correcciones es el objetivo de la mencionada herramienta de medición, que ha estado precedida por un trabajo pionero llevado a cabo en 2019 por estos expertos y en colaboración con otros del Departamento de Psicología de la Universidad de Pensilvania (Estados Unidos).

Así, hace siete años se reveló que una solución muy extendida para corregir la vista cansada -la denominada presbicia- "puede hacer que se perciba de forma incorrecta la distancia de objetos en movimiento, como el paso de un coche o un peatón", según han indicado los investigadores, que ahora han constatado que este efecto "resulta perceptible en toda la población, pero es más acusado en las personas con vista cansada".

De este modo, y tras indicar que la presbicia se produce cuando el cristalino -la lente natural del ojo- no acomoda bien y la imagen se forma detrás de la retina, en lugar de directamente sobre ella, provocando que se vean los objetos desenfocados, se apunta hacia correcciones visuales personalizadas para los présbitas que lo experimentan.

Como contexto, los expertos han expuesto que una de las formas más utilizadas para corregir este problema visual es la llamada monovisión, que consiste en ajustar un ojo para ver bien de lejos y el otro para enfocar de cerca. No obstante, confirmaron en su trabajo previo que, mediante esta técnica, el cerebro no procesa a la misma velocidad las imágenes procedentes de ambos ojos.

DESFASE DE MILISEGUNDOS

"En contra de lo que cabría esperar, la imagen borrosa no se procesa más lentamente, sino más rápido que la nítida", han explicado, para añadir que "el desfase entre la percepción de ambos ojos es del orden de milisegundos, pero suficiente para provocar una ilusión visual en la que los objetos en movimiento parecen desplazarse en profundidad, es decir, que pueden percibirse a una distancia diferente de la real".

Ante ello, y a través de este trabajo dirigido por el miembro del citado centro académico estadounidense, Johannes Burge, y los integrantes del IO-CSIC, Carlos Dorronsoro y Víctor Rodríguez-López, se propuso compensar el desfase añadiendo un filtro oscuro en la lente del ojo borroso que corrige la presbicia.

Ahora, este equipo ha realizado un nuevo estudio, publicado en la revista especializada 'Investigative Ophthalmology & Visual Science', el cual muestra que "la ilusión está presente en toda la población y que una de cada tres personas (el 30%) experimenta esa ilusión con la intensidad suficiente para que sea perceptible y potencialmente relevante".

Estos expertos han validado un dispositivo portátil para medir esta ilusión y estimar la corrección personalizada para cada persona de manera "muy rápida y precisa". Con ello, y el análisis de más de 50 participantes, incluyendo personas con presbicia y sin ella, se ha concluido que el citado índice de visibilidad "permite estimar en qué personas este efecto será perceptible y en cuáles pasará desapercibido".

Junto a ello, han identificado un subgrupo reducido de personas con respuestas muy por encima del umbral perceptivo, "en las que estas ilusiones pueden resultar más relevantes". "La diferencia entre ambos grupos no está en que el fenómeno exista o no, ya que aparece de forma generalizada, sino en cómo se traduce en la percepción", han explicado.

Con todo, han corroborado que la idea inicial de oscurecer la lente para compensar el desfase sigue siendo válida y los resultados indican que no todos los pacientes necesitan la misma intervención, "abriendo la vía a nuevas correcciones personalizadas para cada persona". De hecho, este trabajo "abre la puerta a soluciones más avanzadas, como sistemas capaces de ajustar de forma dinámica las condiciones de la imagen en cada ojo según la distancia o la iluminación", han finalizado.