Un estudio liderado por CNM obtiene nuevos datos sobre el proceso clave en la respuesta ante el 'Aspergillus fumigatus'

Un estudio liderado por CNE obtiene nuevos datos sobre el proceso clave en la respuesta ante el 'Aspergillus fumigatus' - ISCIII

MADRID 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

Un equipo de investigadores del Centro Nacional de Microbiología (CNM) ha liderado un estudio a través del que se han obtenido nuevos datos sobre la persulfidación, que es el proceso clave en la respuesta inmunitaria contra la infección por el hongo 'Aspergillus fumigatus'.

La investigación, dirigida por la institución perteneciente al Instituto de Salud Carlos III (ISCIII) y publicada en la revista especializada 'iScience', ha revelado, de esta manera, información sobre una fase biológica en la que la actividad de diversas proteínas puede influir en la respuesta inmunitaria. Con ello, es posible comprender mejor cómo células epiteliales de los alveolos pulmonares responden a la infección causada por el hongo patógeno oportunista que causa enfermedad grave en pacientes con el sistema inmunitario debilitado.

Ante ello, la persulfidación es una modificación postraduccional que consiste en un cambio químico de las proteínas y permite a los organismos modular su actividad y responder de forma rápida a diferentes estímulos biológicos. De hecho, análisis previos ya habían mostrado que una correcta ejecución del proceso es importante para desarrollar una respuesta inmunitaria efectiva contra infecciones como las causadas por el citado hongo.

IDENTIFICADAS TODAS LAS PROTEÍNAS QUE SUFREN PERSULFIDACIÓN

Ahora, el estudio liderado por el miembro del Laboratorio de Referencia de Investigación en Micología del CNM-ISCIII, Jorge Amich, ha identificado todas las proteínas que sufren persulfidación en respuesta a la infección, además de que ha detectado que muchas de ellas se relacionan con la transcripción, el metabolismo del ARN y su traducción. De este modo, se confirma que el proceso tiene un papel importante en la formación de proteínas y su posterior función.

En concreto, los investigadores han identificado la calprotectina como una de las proteínas persulfidadas, la cual, formada por dos pequeños péptidos, tiene un papel muy importante en la respuesta inmunitaria contra microorganismos patógenos. Junto a ello, han constatado que la persulfidación la protege del proceso de oxidación, de manera que puede seguir ejerciendo sus funciones defensivas contra los patógenos.

A juicio de los autores, "este detalle es crucial, ya que cuando se produce una infección, una de las respuestas del sistema inmunitario se basa en someter a los microorganismos a un estrés oxidativo muy alto". "El hecho de que la persulfidación proteja la actividad de la calprotectina es fundamental para que todo nuestro arsenal inmunitario antimicrobiano funcione bien", han finalizado.