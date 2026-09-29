Infosalus.- Un estudio muestra que cada año de vida saludable ganado tiene un coste que no llega a los 6.200 euros

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MADRID 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un estudio firmado por expertos de diferentes centros ha mostrado que cada año de vida saludable ganado supone un coste de 6.187 euros para la prestación económica de cuidados en el entorno familiar, lo que ha sido evaluado a través de la métrica que utilizan los sistemas sanitarios para decidir qué financian, que es el coste de cada año de vida ajustado por calidad (AVAC).

El trabajo, realizado por el miembro de la Escuela de Economía de Londres (Reino Unido), Joan Costa-Font; el integrante de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (FEDEA), Sergi Jiménez-Martín; y la representante de la Universidad de Murcia, Cristina Vilaplana-Prieto, ha mostrado también que el coste de cada AVAC ganado es de 9.228 euros para la ayuda a domicilio.

A juicio de los autores, las cifras están "muy por debajo del umbral de referencia de 30.000 euros que se aplica en España al gasto sanitario". Junto a ello, han explicado que recibir prestaciones del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD) aumenta la probabilidad de supervivencia entre 2,6 y tres puntos porcentuales, reduce los síntomas depresivos en torno a un punto porcentual y eleva la satisfacción vital entre 0,24 y 0,5 puntos en una escala de 0 a 10.

De esta manera, y tras recordar el despliegue escalonado del SAAD desde 2007, "y su desigual implantación territorial", el informe evidencia que el efecto sobre la supervivencia "se concentra en los colectivos más vulnerables", con "5,6 puntos en mayores de 80 años y 4,6 puntos en mujeres".

Además, indica que "la soledad se reduce 0,61 puntos con la prestación económica y 0,52 con la ayuda a domicilio", por lo que "la probabilidad de presentar síntomas depresivos cae uno y 0,8 puntos porcentuales, respectivamente". "Entre quienes viven solos, la soledad cae 0,76 puntos y la satisfacción vital sube 1,16 puntos", explica.

"Los beneficiarios mejoran su alimentación", con "más consumo diario de lácteos, fruta, verdura y proteína", han añadido los expertos, quienes también han declarado que "recuperan fuerza de prensión -un predictor consolidado de mortalidad- y sufren menos fracturas de cadera". Junto a ello, "aumenta de forma marcada la sensación de control sobre la propia vida", han manifestado.

PRESTACIÓN ECONÓMICA Y AYUDA A DOMICILIO

Por otra parte, han apuntado que "la prestación económica es más eficaz en supervivencia y salud mental". "La ayuda a domicilio duplica la ganancia en satisfacción vital (0,5 frente a 0,24 puntos)", han asegurado, tras lo que han subrayado que "cada instrumento opera por un canal distinto, lo que aconseja una cartera mixta y no la sustitución de uno por otro", han asegurado.

Con todo, y por mediación de los resultados obtenidos con el análisis de las personas en situación de dependencia entre 2004 y 2022, han señalado que "la dependencia es una inversión en salud y debe evaluarse como tal", ya que "produce salud medible -años de vida, salud mental, calidad de vida- a un precio que ningún gestor sanitario rechazaría". La prestación económica y la ayuda a domicilio son instrumentos "más coste-efectivos que numerosas prestaciones financiadas hoy por el Sistema Nacional de Salud (SNS)", han aseverado.

Por tanto, "las decisiones de financiación del SAAD deberían someterse a los mismos criterios de coste-efectividad que las sanitarias, e incorporar de forma rutinaria indicadores de soledad, depresión y satisfacción vital -hoy ausentes del seguimiento oficial- junto a los de valoración funcional", han subrayado los autores, tras lo que han afirmado que "recortar en dependencia tiene un coste en salud y en vidas". "Blindar la financiación del SAAD frente a los ciclos económicos es, en términos de eficiencia, tan importante como su nivel", han concluido.