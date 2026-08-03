Infosalus.- Un estudio muestra que el colesterol LDL elevado causó 3,6 millones de muertes en el mundo en 2023

Archivo - Colesterol - RASI BHADRAMANI/ ISTOCK - Archivo

MADRID 3 Ago. (EUROPA PRESS) -

Los niveles elevados de colesterol de lipoproteínas de baja densidad (LDL-C) causaron 3,6 millones de muertes en el mundo en 2023, lo que representa el seis por ciento del total de fallecimientos, además de la pérdida de 90,7 millones de años de vida saludable, según muestra un análisis del Estudio de la Carga Mundial de Enfermedad 2023.

El trabajo, publicado en 'JAMA', cuantifica la carga mundial de morbilidad atribuible a LDL-C alto entre adultos de 25 años o más en 204 países y territorios por edad y sexo desde 1990 hasta 2023, con el fin de que los resultados ayuden a orientar las estrategias de prevención y tratamiento.

Como detalla el estudio, los niveles elevados de LDL-C son un factor de riesgo modificable para la enfermedad cardiovascular aterosclerótica (ECV), principalmente para la cardiopatía isquémica y el accidente cerebrovascular isquémico, que, a su vez, constituyen las principales causas de mortalidad prematura en todo el mundo, representando el 22 por ciento de las muertes globales y el 10 por ciento de los años de vida ajustados por discapacidad en 2023.

Desde 1990, el número de muertes y años de vida ajustados por discapacidad atribuibles a niveles altos de LDL-C ha aumentado aproximadamente un 39 por ciento, como consecuencia del crecimiento y envejecimiento de la población mundial.

En 2023, un tercio de la carga mundial de LDL-C se produjo en India y China. Los niveles altos de LDL-C fueron en 2023 el segundo factor principal de mortalidad por ECV y uno de los 10 principales contribuyentes a la carga mundial de todas las causas.

Además de representar el seis por ciento de las muertes por todas las causas, el colesterol LDL alto supuso el 8,1 por ciento de las muertes por enfermedades no transmisibles y el 18,9 por ciento de las muertes por ECV. Los niveles altos de LDL-C contribuyeron a casi un tercio de las muertes por cardiopatía isquémica y al 27 por ciento de las muertes por accidente cerebrovascular isquémico.

TASAS ESTANDARIZADAS POR EDAD

En contraste, el estudio recoge una disminución de las tasas estandarizadas por edad, una medida estadística que elimina el efecto de las diferencias en la composición por edades al comparar distintas poblaciones. En concreto, las tasas de muerte y años de vida ajustados por discapacidad estandarizadas por edad disminuyeron en un 45,6 y un 39,5 por ciento, respectivamente, desde 1990.

En 2023, las tasas de años de vida ajustados por discapacidad atribuibles al LDL-C estandarizadas por edad fueron más altas en Europa del Este y más bajas en las zonas de altos ingresos de la región Asia-Pacífico.

A pesar de la disminución de las tasas estandarizadas por edad, los autores explican que la carga absoluta de colesterol LDL ha aumentado desde 1990 debido a cambios demográficos y se ha desplazado hacia países de nivel sociodemográfico medio.

Ante la proximidad del plazo para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas, delimitados para 2030, los investigadores han destacado que estos hallazgos subrayan la urgencia de ampliar los programas de detección equitativa e implementar intervenciones específicas para aumentar el acceso a la atención médica y promover la salud cardiovascular a lo largo de la vida en todo el mundo.