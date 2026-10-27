Un estudio relaciona la depresión con un 81% más de riesgo de mortalidad por cualquier causa

Archivo - Hombre triste sentado en la cama. - ISTOCK - Archivo

MADRID, 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

La depresión se relaciona con un 81 por ciento más de riesgo de mortalidad por cualquier causa y, especialmente, por enfermedad cardiovascular, que lo incrementa un 101 por ciento, en comparación con la ausencia de este trastorno mental, según desvela un estudio liderado por investigadores de la Universidad Autónoma de Madrid (UAM), el Parc Sanitari Sant Joan de Déu y el área de Salud Mental del Centro de Investigación Biomédica en Red (CIBERSAM).

El trabajo, publicado en 'Archives of Public Health', ha hecho un seguimiento de 4.753 personas no institucionalizadas en España durante una década. En concreto, se les hizo una primera evaluación entre 2011 y 2012 y, tras ello, se les volvió a contactar para una entrevista en tres ocasiones, entre 2014 y 2015, en 2018 y en 2022.

En cada una de las entrevistas se preguntó a los participantes si habían recibido un diagnóstico de depresión y se evaluó también la presencia de síntomas depresivos. De este modo, el estudio pudo identificar tanto a personas diagnosticadas por un profesional sanitario como a aquellas que, sin contar con un diagnóstico previo, cumplían los criterios establecidos para presentar depresión.

Durante el período de estudio, fallecieron 645 participantes, de los que los investigadores utilizaron sus datos de salud para compararlos con aquellos que no murieron.

Los datos de mortalidad procedieron del Instituto Nacional de Estadística y del Índice Nacional de Defunciones. El análisis tuvo en cuenta además otros factores relacionados con la salud, como el consumo de tabaco y alcohol, el nivel de actividad física y la presencia de enfermedades crónicas.

REFUERZA LA EVIDENCIA

De este modo, los autores del estudio han buscado aportar mayor evidencia sobre la relación entre la depresión, uno de los trastornos mentales más frecuentes, y el riesgo de fallecer, ya apuntada por trabajos previos.

Los resultados muestran que hábitos como el consumo de tabaco o un bajo nivel de actividad física, así como la presencia de una o más enfermedades crónicas se asocian de forma significativa con un mayor riesgo de mortalidad.

"La depresión causa un enorme sufrimiento en las personas que la padecen y, además, influye en su salud física", ha señalado el primer autor del estudio Jesús Godino-Cruz, quien ha destacado que "promover intervenciones para la depresión puede mejorar el estado de salud de las personas y reducir su riesgo de fallecer por enfermedad cardiovascular u otras causas".

Aunque los autores han aseverado que estos resultados fortalecen la evidencia sobre la relación entre salud mental y salud física, han advertido de que los resultados sobre causas específicas de muerte deben interpretarse con cautela debido al número limitado de fallecimientos incluidos en esos análisis. En esta línea, han subrayado que los hallazgos "deben interpretarse con cautela y no como una relación causal definitiva".

Para la profesora titular de la UAM y autora de correspondencia del trabajo, Marta Miret, los hallazgos refuerzan el valor de los hábitos de vida saludable, como la práctica regular de actividad física, en personas con depresión, no solo para mejorar la salud mental y física, sino también para reducir el riesgo de mortalidad.