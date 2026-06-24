Un estudio sugiere una relación entre el número de partos y cambios cerebrales en etapas preclínicas de Alzheimer

Archivo - Resonancia magnética del cerebro. - ISTOCK - Archivo

MADRID, 24 Jun. (EUROPA PRESS) -

El número de partos en mujeres que presentan una elevada acumulación cerebral de beta-amiloide, considerada signo preclínico de Alzheimer, podría estar relacionado con la evolución de ciertos marcadores cerebrales a lo largo del tiempo, según sugiere un estudio del BarcelonaBeta Brain Research Center (BBRC), que no encontró esta asociación en participantes sin patología amiloide.

"Estos resultados no indican que tener hijos aumente el riesgo de desarrollar Alzheimer", ha puntualizado la estudiante de doctorado del BBRC y primera autora del estudio Clara Gallay, quien ha hecho hincapié en la necesidad de realizar más investigación para comprender los mecanismos implicados.

El trabajo del BBRC se ha centrado en el posible impacto del embarazo en el Alzheimer teniendo en cuenta que la enfermedad afecta en mayor medida a las mujeres, que suponen dos de cada tres diagnósticos, lo que impulsa a investigar la relación de variables exclusivamente femeninas.

En concreto, el embarazo provoca profundos cambios hormonales, inmunitarios e incluso cerebrales, llegando a modificar el hipocampo, una región cerebral clave para la memoria y una de las primeras afectadas por el Alzheimer. Debido a esta elevada exigencia fisiológica, se considera que la gestación podría influir en los procesos de envejecimiento y contribuir a explicar parte de las diferencias entre hombres y mujeres en el desarrollo de la enfermedad.

Los resultados del estudio, publicados en 'Neurology', sugieren que la historia reproductiva relacionada con la gestación podría interactuar con algunos cambios cerebrales que ocurren en las fases más tempranas del Alzheimer, lo que refuerza la importancia de incorporar factores específicos relacionados con las mujeres en la investigación sobre la prevención y detección precoz de la enfermedad.

Para su desarrollo, el BBRC ha contado con datos de 254 mujeres posmenopaúsicas de la cohorte 'ALFA+', impulsada por la Fundación La Caixa, que sigue a personas voluntarias sin deterioro cognitivo y, en su mayoría, descendientes de primer grado de una persona con Alzheimer.

RESULTADOS PRELIMINARES

La investigadora postdoctoral del BBRC y autora de correspondencia del estudio, Anna Brugulat, ha insistido en que los resultados obtenidos son "preliminares" y requieren confirmación a partir de la investigación con cohortes más amplias. "Para poder establecer causalidad, necesitamos más estudios, con un tamaño muestral mayor, mediciones hormonales directas y seguimientos más prolongados", ha afirmado.

A pesar de ser un primer paso, Brugulat se ha mostrado convencida de que comprender mejor el papel de los factores reproductivos en las fases más tempranas de Alzheimer es "fundamental" para avanzar hacia estrategias de prevención más personalizadas.

El BBRC ha puesto en valor el estudio, ya que, según ha precisado, solo dos investigaciones anteriores habían abordado la relación entre el número de partos y la función cognitiva, incluyendo biomarcadores específicos del Alzheimer.

La reciente investigación marca, además, el inicio de un programa de trabajo centrado en comprender mejor cómo la historia reproductiva y otras variables específicas del sexo femenino pueden influir en los procesos cerebrales durante las etapas iniciales de la enfermedad. Las hipótesis incluyen factores biológicos, como los cambios hormonales acumulados durante los embarazos, así como también aspectos sociales o de estilo de vida relacionados con la crianza.

Los investigadores confían en que la identificación de las variables que influyen en la trayectoria cognitiva de la mujer ayude a optimizar el diagnóstico temprano y a consolidar una medicina más precisa y personalizada en el futuro, en especial si se consigue conocimiento sobre las etapas iniciales del Alzheimer, cuando todavía existe oportunidad de intervenir.