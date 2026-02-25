La Eurocámara mantiene abierta una petición para modernizar la captación de donantes de médula en España

Archivo - Un donante de médula ósea en pleno proceso. - JUNTA DE ANDALUCÍA - Archivo

BRUSELAS 25 Feb. (EUROPA PRESS) -

La comisión de Peticiones del Parlamento Europeo ha decidido mantener abierta una iniciativa que reclama que España modernice y armonice su sistema de captación de donantes de médula ósea, incorporando métodos "no invasivos y homogéneos" que faciliten la inscripción y amplíen el número de perfiles disponibles para pacientes que necesitan un trasplante.

Ahora, según ha señalado la Presidencia de la comisión parlamentaria, corresponde a la Comisión Europea remitir una respuesta por escrito sobre las cuestiones planteadas en la petición, antes de que la Eurocámara decida los próximos pasos en el seguimiento del expediente.

La decisión se ha adoptado tras un debate en el que el peticionario ha defendido la necesidad de actualizar el modelo español tomando como referencia el alemán, donde la inscripción puede hacerse mediante un hisopo bucal, sin necesidad de una extracción de sangre, y donde la edad máxima para registrarse se amplía hasta los 55 o 60 años, frente al límite de 40 años vigente en España.

Según ha expuesto, mientras en España apenas alrededor del 1% de la población está registrada como donante de médula, en Alemania la cifra alcanza el 12%, lo que --señala-- se traduce en millones de perfiles genéticos adicionales disponibles para pacientes europeos que necesiten un trasplante.

RESPUESTA DE LA COMISIÓN

Por su parte, la Comisión Europea ha subrayado la importancia de contar con registros amplios y conectados a nivel comunitario que faciliten la búsqueda de donantes compatibles para los más de 30.000 pacientes en la Unión que necesitan un trasplante de médula como única opción terapéutica.

No obstante, el Ejecutivo comunitario ha precisado que "la organización de las metodologías y cuestiones administrativas son competencias nacionales", por lo que el mandato de la Unión se ve "limitado" para pronunciarse sobre "cómo se gestionan las cosas en este campo".

La Comisión ha defendido, sin embargo, el intercambio de mejores prácticas entre países y ha señalado que en 2027 presentará un nuevo marco europeo para mejorar el acceso a estas terapias, en línea con la normativa que garantiza la calidad y seguridad del material biológico.

APOYO DE LOS GRUPOS POLÍTICOS

Desde el grupo Socialistas y Demócratas, la eurodiputada Sandra Gómez ha defendido que es preciso "analizar cómo reducir barreras" para captar nuevos donantes, aunque ha defendido también el modelo español de coordinación de trasplantes y la necesidad de garantizar la calidad y sostenibilidad del sistema.

Por su parte, Elena Nevado y Margarita de la Pisa, representantes del Partido Popular Europeo y del grupo Patriots, respectivamente, han apoyado la petición y han destacado que facilitar la inscripción mediante métodos más sencillos podría incrementar las probabilidades de encontrar compatibilidades y salvar vidas, respetando al mismo tiempo las competencias nacionales en materia sanitaria.