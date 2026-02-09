Archivo - Sarampion - _JURE/ ISTOCK - Archivo

MADRID, 9 Feb. (EUROPA PRESS) -

Los países de la Unión Europea y el Espacio Económico Europeo (UE/EEE) notificaron 7.655 casos sospechosos de sarampión en 2025, lo que supone un 78 por ciento menos respecto a los 35.212 casos del año anterior, según se desprende del informe mensual sobre sarampión y rubeola publicado por el Centro Europeo para la Prevención y Control de Enfermedades (ECDC, por sus siglas en inglés), con datos preliminares de 2025.

A pesar de esta disminución notable, el total de infecciones registradas el año pasado representa casi el doble (93%) que en 2023, cuando se notificaron 3.973 casos. Cabe destacar que ocho de cada 10 personas que contrajeron sarampión durante 2025 no estaban vacunadas.

"Estas cifras demuestran que los casos de sarampión siguen siendo preocupantemente altos a pesar de un descenso significativo durante el último año. Europa debería liderar la eliminación del sarampión a nivel mundial. Disponemos de una vacuna altamente eficaz y segura, así como del conocimiento, los recursos y algunas de las herramientas de vigilancia más robustas para controlar eficazmente esta enfermedad prevenible", ha afirmado la jefa del programa del ECDC sobre enfermedades prevenibles por vacunación e inmunización, Sabrina Bacci.

De los 7.655 casos notificados, 5.762 (75,3%) fueron confirmados por laboratorio. El mayor número de casos sospechosos fue notificado por Rumanía, con 4.198, de los que se confirmaron en laboratorio, 2.971; seguido de Francia, con 877 (774 confirmados); Países Bajos, con 534 (379); Italia con 529 (497); y España, con 426 (217), que representan el 54,8, el 11,5, el 7, el 6,9 y el 5,6 por ciento de todos los casos, respectivamente.

Respecto a la edad de las personas contagiadas, 3.072 (40,1%) corresponden a niños menores de cinco años y 2.674 (34,9%) a personas de 15 años o más. Las tasas de notificación más altas se observaron en lactantes menores de un año, con 261,6 casos por millón de habitantes, y niños de uno a cuatro años, con 127,4 casos por millón.

En cuanto al estado de vacunación, de 7.210 personas con edad y estado de vacunación conocidos, 5.764 (79,9%) no estaban vacunadas, 743 (10,3%) estaban vacunadas con una dosis, 571 (7,9%) estaban vacunadas con dos o más dosis y 122 (1,7%) estaban vacunadas con un número desconocido de dosis.

Ocho de las personas que contrajeron sarampión fallecieron tras la infección. En concreto, Francia notificó cuatro muertes; Rumanía, tres; y Países Bajos, una.

Según los datos disponibles, el 25,5 por ciento de las personas infectadas (un total de 1.949) lo adquirieron localmente. Mientras, 578 (7,6%) casos se registraron como importados, lo que significa que la fuente de infección estaba fuera del país notificador y otros 227 (3%) se registraron como relacionados con la importación, es decir, se adquirieron localmente, pero formaban parte de una cadena de transmisión vinculada a un caso importado. Los 4.901 (64,0%) casos restantes tienen un origen desconocido.

Aunque existe una variación en la proporción de casos importados por país, la mayoría de las personas adquirieron sarampión localmente a través de transmisión comunitaria dentro del país que notificó la infección.

EL PAPEL DE LA VACUNACIÓN

Dado que el sarampión es altamente infeccioso y se propaga fácilmente por el aire, el ECDC ha hecho hincapié en la importancia de garantizar una inmunidad suficiente a través de la vacunación en amplios sectores de la población para prevenir la transmisión entre personas.

La recomendación es que al menos el 95 por ciento de la población diana esté vacunada con dos dosis de la vacuna contra el sarampión, a fin de prevenir brotes de la enfermedad y proteger a las personas particularmente vulnerables, como los niños demasiado pequeños para ser vacunados y aquellos que no pueden vacunarse por razones médicas.

"Esto convierte la vacunación no solo en un acto de autoprotección, sino también de solidaridad. Eliminar el sarampión debería ser posible si actuamos juntos", ha subrayado Sabrina Bacci. En este sentido, adultos y adolescentes deben comprobar si están completamente inmunizados o si necesitan una dosis de refuerzo para protegerse a sí mismos y a los demás.

105 CASOS DE RUBÉOLA

El informe señala que, durante 2025, los Estados miembros de la UE/EEE notificaron un total de 105 casos de rubéola, 15 de ellos confirmados por laboratorio, y ninguna muerte atribuible. España informó de dos casos sospechosos y solo uno confirmado en laboratorio en este periodo.

El mayor número de casos sospechosos fue notificado por Polonia, con 85, Alemania, con ocho, y Suecia, con cuatro, que representan el 81, el 7,6 y el 3,8 por ciento de todos los casos, respectivamente. La tasa de notificación de Polonia (2,3) y Suecia (0,4) fueron superiores a la media de la UE/EEE, situada en 0,2 casos por millón de habitantes. Aun así, el ECDC señala que los datos de Polonia deben interpretarse con cautela, ya que solo tres de los 85 casos (3,53%) fueron confirmados por laboratorio.

Mientras, 21 países no notificaron ningún caso. Estos son Croacia, Bulgaria, Chequia, Dinamarca, Estonia, Irlanda, Chipre, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Hungría, Malta, Países Bajos, Austria, Portugal, Rumanía, Eslovenia, Eslovaquia, Noruega, Islandia y Liechtenstein.

La rubéola es una enfermedad viral altamente contagiosa, que generalmente causa una enfermedad leve con erupción cutánea. El ECDC insta a la vacunación debido al alto riesgo de malformaciones congénitas asociadas a la infección por rubéola durante el embarazo. El síndrome de rubéola congénita (SRC) se caracteriza por un conjunto de anomalías oftalmológicas, neurológicas, cardíacas y auditivas.

En este sentido, recomienda mantener una cobertura de vacunación sostenida de al menos el 95 por ciento para al menos una dosis de la vacuna contra la rubéola en todos los grupos poblacionales para lograr la eliminación.

RECOMENDACIONES

El ECDC ha instado a las autoridades sanitarias nacionales que refuercen la vacunación de su población para cerrar brechas de inmunidad, alcanzar y mantener una alta cobertura, también superior al 95 por ciento en la segunda dosis. En este punto, ha señalado como fundamental que las vacunas se administren a tiempo en los niños, de acuerdo con los calendarios nacionales, y que se identifique y vacune a colectivos como los adolescentes y adultos jóvenes no inmunizados.

Además, ha abogado por redoblar los esfuerzos para lograr una vigilancia de alta calidad y una capacidad de salud pública adecuada, especialmente para la detección temprana, el diagnóstico, la respuesta y el control de los brotes. También ha apuntado que se aumente la concienciación clínica de los profesionales sanitarios, para que recuerden la importancia de verificar el estado de vacunación de sus pacientes y para que ellos mismos reciban las vacunas.

Con el objetivo de promover la aceptación y la adopción de la vacuna, ha recomendado que se desarrollen estrategias específicas de comunicación de riesgos y se identifiquen aquellos factores que impulsan la aceptación y la adopción subóptimas de la vacuna contra el sarampión, las paperas y la rubéola.

Por último, ha demandado que se aborden las barreras estructurales que afectan a la vacunación de las poblaciones desatendidas, con el fin de reducir las desigualdades.