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MADRID, 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

Las infecciones del torrente sanguíneo provocadas por 'Klebsiella pneumoniae' resistente a los carbapenémicos han aumentado un 72 por ciento, al tiempo que las infecciones por 'Escherichia coli' resistente a las cefalosporinas de tercera generación se han incrementado un 16,4 por ciento en 2025 en Europa, frente a los datos de 2019.

Así se desprende del informe sobre resistencia a los antimicrobianos que el Centro Europeo para la Prevención y Control de Enfermedades (ECDC, por sus siglas en inglés) ha publicado este miércoles, coincidiendo con el Día Europeo para el Uso Prudente de los Antibióticos.

El documento advierte del aumento de infecciones por bacterias resistentes y pone el foco en ciertos patógenos, como son 'K. pneumoniae' y 'E. coli', por su propagación en centros sanitarios, su capacidad para causar infecciones graves y su mayor resistencia a casi todos los antibióticos.

Según advierte, de momento no se están cumpliendo muchos de los objetivos fijados para 2030, teniendo en cuenta que las infecciones por 'K. pneumoniae' resistente a los carbapenémicos deberían reducirse un cinco por ciento y las causadas por 'E. coli' un 10 por ciento.

Otra de las bacterias monitorizadas, 'Staphylococcus aureus' resistente a la meticilina (SARM), sí está encaminada a cumplir la meta marcada, tras disminuir un 19 por ciento su incidencia en infecciones del torrente sanguíneo. Sin embargo, el informe puntualiza que los aumentos de los dos últimos años amenazan este progreso.

EL CONSUMO DE ANTIBIÓTICOS NO DESCIENDE AL RITMO MARCADO

En paralelo, el ECDC ha publicado otro informe sobre consumo de antibióticos, que recoge que este no está descendiendo al ritmo marcado. En concreto, solo fue un cinco por ciento menor en 2025 que en 2019, frente a un objetivo de reducción del 20 por ciento para 2030.

En cambio, la proporción de antibióticos de primera línea incluidos en la lista de la Organización Mundial de la Salud (OMS) aumentó del 61,1 al 62,5 por ciento, acercándose al objetivo del 65 por ciento.

El ECDC ha señalado que el 90 por ciento del consumo humano de antibióticos se produce en la comunidad o en el ámbito ambulatorio. En este contexto, la campaña de este año impulsada por el organismo se centra en los niños, quienes suelen estar expuestos a los antibióticos.

La iniciativa, bajo el lema 'Cuida a tus hijos: usa los antibióticos con prudencia', recuerda a padres y cuidadores que muchas enfermedades comunes de la infancia, como resfriados, tos y dolor de garganta, son causadas por virus y no requieren antibióticos y que estos solo deben utilizarse cuando los recete un profesional sanitario y cuando sea médicamente necesario.

"Aún estamos rezagados con respecto a varios de los objetivos de la UE para 2030 en la lucha contra la resistencia a los antimicrobianos. Sin embargo, la buena noticia es que ahora podemos ir más allá de las cifras", ha señalado la directora del ECDC, Pamela Rendi-Wagner.

En este sentido, se ha referido a los beneficios que aportan en evaluación innovaciones como la vigilancia genómica, lo que permite actuar antes para detener la transmisión, orientar con mayor eficacia las decisiones de tratamiento e identificar dónde se necesitan con mayor urgencia nuevos antibióticos.

ACCIÓN RÁPIDA Y SOSTENIDA

El ECDC ha instado a los países a poner en marcha acciones urgentes y sostenidas en materia de prevención y control de infecciones, gestión del uso de antimicrobianos, capacidad de laboratorio y vigilancia reforzada.

En el punto de atención, las medidas prioritarias incluyen una higiene de manos adecuada, el uso correcto del equipo de protección personal, la identificación y el aislamiento oportunos de los pacientes afectados y la limpieza y desinfección ambiental efectivas.

Asimismo, ha señalado que los administradores de atención médica y los sistemas de salud deben respaldar estas prácticas mediante personal adecuado de control de infecciones, acceso a diagnósticos de laboratorio apropiados, capacidad de aislamiento suficiente, vigilancia, capacitación y mecanismos de coordinación entre los centros de salud y las regiones.