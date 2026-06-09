Archivo - Anafilaxia, asma, alergia. - ANTONIOGUILLEM/ ISTOCK - Archivo

MADRID 9 Jun. (EUROPA PRESS) -

La investigadora principal del Instituto de Investigación Sanitaria Fundación Jiménez Díaz en Madrid (IIS-FJD), Vanesa Esteban, ha destacado cómo los avances en biología molecular están revolucionando el tratamiento la anafilaxia.

"Existe la necesidad de ir más allá de la IgE e investigar otros ámbitos celulares y moleculares implicados en la reacción. Nichos relevantes de la fisiopatología como el endotelio vascular, o elementos moleculares emergentes como las vesículas extracelulares y los miRNAs se perfilan de interés no solo por su potencial terapéutico y diagnóstico, sino por ser clave para entender en profundidad la fisiopatología de la anafilaxia", ha sostenido Esteban durante su participación en el 50º Congreso SEICAP (Sociedad Española de Inmunología Clínica, Alergología y Asma Pediátrica) 2026.

Según los expertos, se ha producido un cambio de enfoque para un futuro cercano: de tratar episodios de anafilaxia a anticiparlos, identificando mejor a los pacientes de riesgo y diseñando estrategias más seguras. En este sentido, subrayan que el uso de dos autoinyectores de adrenalina, recomendado por la EAACI (European Association of Allergy and Inmunology), aumenta la seguridad del paciente al permitir una segunda dosis en casos de anafilaxia cuando la respuesta inicial es insuficiente o los síntomas reaparecen antes de recibir atención médica.

En el encuentro, expertos en alergología pediátrica han abordado la anafilaxia desde una perspectiva integral, poniendo de relieve los avances más recientes en su comprensión y manejo. La sección del Congreso patrocinado por Viatris, el simposio titulado 'Anafilaxia 360°: de la clínica compleja a la revolución molecular', ha servido como plataforma para profundizar en una patología que, siendo una reacción sistémica grave y potencialmente mortal, continúa representando un desafío clínico, especialmente en poblaciones pediátricas y en contextos específicos.

A pesar de su complejidad y recurrencia -se estima que el 8 por ciento de los menores de 14 años presenta alergia alimentaria y hasta el 70 por ciento de los casos de anafilaxia se debe a los alimentos- la anafilaxia es, cada vez más, una enfermedad mejor comprendida gracias al análisis de factores como la edad, la obesidad, las comorbilidades como el asma o situaciones clínicas particulares como el ejercicio, el entorno perioperatorio o la mastocitosis.

Estos elementos modifican tanto la presentación como la respuesta al tratamiento, subrayando la necesidad de un abordaje individualizado y un alto índice de sospecha clínica que abarque desde los lactantes, donde los síntomas pueden ser difíciles de reconocer, hasta los adolescentes.

LA CONDICIÓN FÍSICA DEL PACIENTE EN LA EFICACIA DEL TRATAMIENTO

Uno de los puntos clave del encuentro, moderado por José Domingo Moure González, jefe del servicio de Pediatría del Hospital do Salnés en Pontevedra, ha sido el impacto de la condición física del paciente en la eficacia del tratamiento. La obesidad pediátrica ha aumentado significativamente en las últimas décadas y, según estudios epidemiológicos nacionales, el 18,6 por ciento de los niños entre 1 y 14 años tienen obesidad y el 13,5 por ciento, sobrepeso.

El mayor espesor del tejido adiposo subcutáneo en el muslo puede incrementar la distancia entre la piel y el músculo, lo que podría dificultar que algunos auto inyectores con agujas más cortas alcancen la capa muscular. En estos casos, la administración de adrenalina podría producirse por vía subcutánea en lugar de intramuscular, con una absorción más lenta, menos predecible y potencialmente menos eficaz.

No obstante, la evidencia disponible indica que determinados auto inyectores, gracias a sus características de diseño, pueden alcanzar la capa muscular incluso en pacientes con obesidad, favoreciendo una administración intramuscular adecuada. En este sentido, los expertos coinciden en que la eficacia del tratamiento no depende exclusivamente de la longitud de la aguja, sino también de otros aspectos técnicos del dispositivo.

En este contexto, Cristina Ortega, pediatra y alergóloga responsable de Alergia y Neumología infantil en la Clínica Materno Infantil Senda de Madrid, ha destacado durante su intervención en el Simposio, las ventajas diferenciales de algunos autoinyectores de adrenalina en el paciente obeso.

"En pacientes con obesidad, algunos estudios sugieren que factores relacionados con la mecánica del dispositivo como la fuerza de activación/propulsión, calibre de aguja y cartucho podrían influir en la exposición temprana a la adrenalina, incluso más que la propia longitud de la aguja", ha finalizado.