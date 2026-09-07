Experta explica que el RD de Evaluación de Tecnologías Sanitarias se va a traducir en un modelo de evaluación único

Archivo - La AEMPS valida un modelo de gobernanza y un plan para aplicar el reglamento sobre evaluación de tecnologías sanitarias - AEMPS - Archivo

MADRID 7 Sep. (EUROPA PRESS) -

La coordinadora de la Unidad de Diagnóstico Molecular y Genética Clínica del Hospital Universitario Son Espases de Palma, la doctora Icíar Martínez López, ha indicado que el Real Decreto (RD) de Evaluación de Tecnologías Sanitarias (HTA, por sus siglas en inglés) se va a traducir en un modelo de evaluación único que "va a permitir aprender a evaluar en enfermedades raras".

Antes de esta norma, diseñada para alinear el sistema nacional con el Reglamento Europeo de HTA, los expertos han sido acostumbrados "a evaluar innovaciones para indicaciones de patologías mayoritarias", ha indicado durante su participación en 'Efecto Múltiple 7.0', jornadas organizadas por la compañía biotecnológica Biogen bajo el lema 'Multiplicando el conocimiento en enfermedades neurodegenerativas'.

No obstante, Martínez López ha indicado que "evaluar enfermedades minoritarias siempre da unos espacios de incertidumbre que son difíciles de manejar". "Estos modelos sistematizados y únicos planteados desde Europa nos pueden facilitar el manejo de esa incertidumbre, beneficiando a los pacientes para que lleguemos a tiempo y reduzcamos los plazos de acceso", ha declarado al respecto.

Por otra parte, ha expuesto los "retos" que supone este RD y la centralización del proceso. "Que se realice la evaluación clínica en Europa y no en el Estado español puede provocar que las preguntas 'PICO' sean diferentes a las que haríamos si estuviéramos en él, con los estándares de cuidados que tenemos en España", ha sostenido, para añadir que este "es un tema que se está discutiendo".

ANÁLISIS DE DECISIÓN MULTICRITERIO

En este sentido, los expertos han señalado que la futura implantación del Reglamento Europeo de HTA exigirá que España defina los mecanismos y procesos necesarios para trasladar las conclusiones clínicas europeas a la práctica asistencial. Por ello, han subrayado que el 'Análisis de Decisión Multicriterio' (MCDA, por sus siglas en inglés) se presenta como una herramienta clave para apoyar una toma de decisiones más estructurada, participativa y adaptada a las necesidades del sistema sanitario.

"Modelos como el planteado facilitan establecer los circuitos, el posicionamiento y el análisis de los grupos de pacientes para las indicaciones", ha asegurado Martínez López, que ha agregado que el valor añadido que puede aportar "es que es un modelo ágil y multidisciplinar donde están incorporados los pacientes y los diferentes clínicos que participan en la indicación de ese fármaco". Ello "puede solucionar problemas que los modelos de evaluación tradicionales no resuelven, como el seguimiento de los pacientes, la realización de las pruebas requeridas, reducir los tiempos para la aprobación y, sobre todo, para los seguimientos", ha explicado.

Además, este encuentro ha centrado su foco también en la esclerosis múltiple, sobre la que el facultativo del Servicio de Farmacia del Hospital Universitari Vall d'Hebron de Barcelona, el doctor Ángel Arévalo Bernabé, ha afirmado que "uno de los principales retos" consiste en "trasladar las recomendaciones de las guías clínicas al papel real de la asistencia diaria en la Farmacia Hospitalaria".

"No basta con conocer la teoría, debemos protocolizar y sistematizar el seguimiento de forma que garanticemos una atención individualizada y de calidad en cada paciente", ha continuado, tras lo que ha sostenido que, para ello, "la acreditación de las Unidades de Esclerosis Múltiple resulta indispensable para garantizar, con rigor, seguridad y de forma coordinada con los Servicios de Neurología, que el paciente recibe la atención adecuada en el momento justo".