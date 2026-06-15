Experta llama a diferenciar la gastroparesia de la dispepsia, trastornos digestivos con síntomas similares

Archivo - Mujer con hinchazon tras comer. Comida pesada. Dolor de estómago. Foto recurso. - PIYAPONG THONGCHAROEN/ISTOCK - Archivo

MADRID 15 Jun. (EUROPA PRESS) -

La especialista en aparato digestivo del Hospital Universitario Vall d'Hebron de Barcelona Carolina Malagelada, miembro de la Sociedad Española de Patología Digestiva (SEPD), ha destacado la importancia de diferenciar la gastroparesia de la dispepsia, dos trastornos digestivos con síntomas muy similares, pero con un origen y tratamientos diferenciados.

Según ha advertido, las molestias persistentes después de comer, la sensación de saciedad precoz, las náuseas, hinchazón o distensión abdominal son síntomas frecuentes que muchas personas atribuyen a una "mala digestión", cuando detrás de ellas puede haber trastornos digestivos que requieren diagnósticos y abordajes específicos.

La experta ha abordado esta cuestión en la ponencia 'Gastroparesia y dispepsia funcional, ¿dos caras de la misma moneda?', incluida en la mesa SEPD/ASENEM 'Lo más relevante en neurogastroenterología y tracto gastrointestinal', durante el 85º Congreso de la SEPD, que se ha celebrado en Sevilla.

"La gastroparesia es un trastorno de la motilidad del estómago que hace que el vaciamiento de los alimentos se produzca de forma más lenta de lo normal. Como consecuencia, la comida permanece más tiempo en el estómago y aparecen síntomas como sensación de plenitud o saciedad precoz, náuseas e incluso vómitos", ha explicado.

Esta afección suele estar asociada a enfermedades sistémicas como la diabetes, determinadas enfermedades neuromusculares, algunas patologías autoinmunes o la enfermedad de Parkinson. Por ello, ha señalado que, después del diagnóstico, se debe investigar si existe una causa subyacente que explique el problema.

En cambio, ha detallado que la dispepsia funcional tiene que ver con una alteración de la sensibilidad del estómago, lo que genera digestiones molestas, pesadas e incluso dolorosas. Forma parte de los denominados trastornos del eje intestino-cerebro, en los que intervienen factores como la sensibilidad digestiva, el estrés, la ansiedad, los hábitos dietéticos o la calidad del sueño.

Mientras la gastroparesia es una enfermedad poco frecuente, la dispepsia funcional es un trastorno muy común que puede afectar hasta al 10 por ciento de la población general.