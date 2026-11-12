Experta pide abordar la retinopatía diabética como una manifestación de enfermedad sistémica y no como problema aislado

Archivo - Retinopatía diabética - MEMORISZ/ ISTOCK - Archivo

MADRID 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

La especialista de la Unidad de Retina y Vítreo del Instituto Oftalmológico Fernández-Vega, la doctora María Isabel López Gálvez, ha señalado que la retinopatía diabética "no debe abordarse como un problema aislado del ojo, sino como una manifestación de una enfermedad sistémica que puede tener repercusiones en distintos órganos y tejidos".

Según ha indicado, "su evolución está relacionada con factores como el tiempo de evolución de la diabetes, el control de los niveles de glucosa y la presencia de otras alteraciones vasculares", por lo que considera "importante" que la salud visual "forme parte del seguimiento global de las personas con diabetes", así como "que exista una coordinación entre los profesionales que participan en su atención".

En este sentido, y con motivo de la celebración, el 14 de noviembre, del Día Mundial de la Diabetes, López Gálvez ha incidido en la retinopatía diabética, que es una de las complicaciones oculares más frecuentes de la enfermedad y una de las principales causas de pérdida de visión en la población adulta. Producida como consecuencia del daño que los niveles elevados de glucosa en sangre provocan en los pequeños vasos sanguíneos de la retina, tiene como uno de sus principales desafíos el hecho de que puede evolucionar sin provocar síntomas evidentes en sus fases iniciales.

Ante ello, "en los últimos años, la investigación ha ampliado el conocimiento de esta patología y está explorando nuevas formas de identificar sus primeras manifestaciones, comprender los mecanismos que intervienen en su desarrollo y mejorar las opciones de abordaje", ha continuado, para añadir que "el objetivo es avanzar hacia una evaluación más precisa de la enfermedad, que permita conocer mejor su evolución, identificar las necesidades de cada paciente y adaptar las decisiones clínicas a las características de cada caso".

En este contexto, ha expuesto que, "tradicionalmente, la retinopatía diabética se ha estudiado como una enfermedad que afecta principalmente a los pequeños vasos sanguíneos de la retina". "Sin embargo, la investigación está ampliando esta perspectiva para estudiar también su naturaleza neurovascular y la interacción entre los distintos componentes de este tejido, incluidas las neuronas y las células gliales, que desempeñan funciones esenciales en su funcionamiento y mantenimiento", ha aclarado.

NUEVAS HERRAMIENTAS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEN

Además, ha afirmado que se están desarrollando nuevas herramientas de diagnóstico por imagen, como la tomografía de coherencia óptica (OCT, por sus siglas en inglés) y la angiografía por OCT, que ofrecen información detallada sobre los cambios estructurales y vasculares asociados a la diabetes. A ellas se suma la inteligencia artificial (IA), cuya aplicación puede contribuir a agilizar el cribado, facilitar la clasificación de las lesiones y ayudar a identificar a las personas que necesitan una valoración especializada.

"La retina es una estructura especialmente compleja y su estudio nos permite obtener información muy valiosa sobre lo que está ocurriendo en sus diferentes capas y en su red vascular", ha señalado al respecto, para agregar que la posibilidad de combinar distintas técnicas de imagen "ayuda a caracterizar mejor las alteraciones y a comprender que no todos los pacientes presentan el mismo patrón de afectación". "El reto está en interpretar toda esa información desde una perspectiva clínica, porque conocer con mayor precisión el estado de la retina es esencial para decidir cuál es el seguimiento más adecuado en cada caso", ha subrayado.

Con todo, ha manifestado que la evolución experimentada en relación con la complicación ocular está ampliando las posibilidades de abordarla en sus distintas fases. Así, en las iniciales, el seguimiento oftalmológico y el control de los factores relacionados con la diabetes, especialmente los niveles de glucosa en sangre, tienen un papel fundamental, mientras que cuando aparecen complicaciones, como el edema macular diabético o la retinopatía proliferativa, pueden ser necesarios tratamientos oftalmológicos específicos, entre ellos las inyecciones intravítreas, la fotocoagulación con láser o la cirugía vitreorretiniana.

No obstante, ha explicado que el futuro se encara con el objetivo de avanzar hacia la Medicina de precisión identificando los mediadores implicados en el desarrollo de las complicaciones oculares de cada paciente, la retinopatía diabética o el edema macular a través de la lágrima de tal manera que su detección precoz y el abordaje personalizado sea posible.

Por último, ha señalado que se está intentando avanzar hacia el control de la enfermedad sistémica tanto en la diabetes tipo 1 como en la tipo 2. En cualquier caso, "el principal objetivo de la atención oftalmológica es preservar la visión y la calidad de vida de las personas con diabetes" y, "para conseguirlo, es importante no esperar a que aparezcan alteraciones visuales para prestar atención a la salud ocular, sino mantener un seguimiento adecuado y valorar periódicamente el estado de la retina", ha finalizado.