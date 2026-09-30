Experta señala que los automatismos cognitivos hacen más vulnerables a las personas a la desinformación

Archivo - Fake news, móvil, bulos - GETTY IMAGES/ISTOCKPHOTO / VCHAL - Archivo

MADRID 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

La catedrática de Psicología de la Universidad Complutense de Madrid (UCM), María Paz García-Vera, ha señalado que los automatismos cognitivos aumentan la vulnerabilidad de las personas "a la influencia y a la persuasión, en general, y a la desinformación, en particular".

Los comportamientos automáticos han sido desarrollados "para sobrevivir a las exigencias del mundo, reaccionar y tomar decisiones de forma eficaz", así como para "ahorrar tiempo y energía" y reducir la atención al simplificar la complejidad del mundo, ha indicado durante su participación en la jornada 'Desinformación, fake news y convivencia: una mirada desde la Psicología'.

En esta cita, organizada por el proyecto 'Psicología que Transforma', iniciativa de divulgación científica del Colegio Oficial de la Psicología de Madrid (COPM), ha señalado que la vulnerabilidad "se puede, además, ver acrecentada cuando se personalizan los mensajes", utilizando las características propias. "Esto, con las nuevas tecnologías, resulta más fácil de lo que pensamos", ha declarado.

NOTICIAS FALSAS Y CONTENIDOS MANIPULADOS

Previamente, las coordinadoras del encuentro, Noelia Morán y Lucía Halty, lo han inaugurado, destacando la primera que "los bulos, las noticias falsas y los contenidos manipulados ya no son un fenómeno marginal". "Queremos dar un paso más hablando del concepto de desinformación", ha explicado la segunda, tras lo que la directora de 'INFOVERITAS', Carla Pina, ha sostenido que "los mensajes manipulados estigmatizan a las minorías, incitan al odio, dividen a la ciudadanía y debilitan el sistema democrático".

"La vulnerabilidad a la influencia social juega un papel muy relevante en la explicación del comportamiento de divulgación de información de manera acrítica", ha afirmado, por su parte, el profesor de la Facultad de Psicología de la Universidad Autónoma de Madrid (UAM), David Aguado, que ha descrito el estudio desarrollado por el Instituto de Ingeniería del Conocimiento para analizar los determinantes individuales de la vulnerabilidad a la desinformación.

Tras ello, la integrante del Departamento de Psicología Social, del Trabajo y Diferencial de la Facultad de Psicología de la UCM, Rocío Lana, ha expuesto que "las noticias falsas y la desinformación generan importantes consecuencias en las sociedades, como la polarización, la inestabilidad o la disminución de la confianza en las instituciones". "Para poder combatirlas y generar intervenciones efectivas para la ciudadanía, necesitamos estudiar estos problemas en profundidad", ha ahondado.

Por último, la decana del COPM, Timanfaya Hernández, ha puesto de relieve "el problema para la convivencia que suponen los fenómenos de las 'fake news' y la desinformación". "Tenemos una profesión con la capacidad de explicar y de estar allí donde realmente se la necesita", ha concluido al respecto durante la clausura del evento.