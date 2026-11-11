Experta subraya la relevancia de que el paciente describa bien la migraña para diferenciarla de otros dolores de cabeza

Archivo - Experta subraya la relevancia de que el paciente describa bien la migraña para diferenciarla de cefaleas u otros dolores - QUIRÓNSALUD - Archivo

MADRID 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

La directora de la Unidad de Cefaleas y Dolor Facial del Hospital Ruber Internacional de Madrid, la doctora Elena Riva Amarante, ha subrayado la relevancia de que el paciente describa bien la migraña para diferenciarla de otros dolores de cabeza.

"El diagnóstico se basa fundamentalmente en los síntomas que nos describe el paciente", por lo que "es importante conocer cómo aparece el dolor, cuánto dura, qué síntomas lo acompañan y hasta qué punto limita sus actividades", ha indicado, y es que "la cefalea tensional es la más frecuente en la población general, mientras que la migraña es la que genera mayor discapacidad y motiva más consultas neurológicas".

En este sentido, Riva Amarante ha señalado que "aunque con frecuencia se relaciona con el estrés, el cansancio o la falta de sueño, no todos los dolores de cabeza son iguales ni requieren el mismo tratamiento". "De hecho, existen más de 200 tipos de cefaleas, entre las que destacan la cefalea tensional y la migraña, dos trastornos con características e impacto muy diferentes", ha insistido.

"La migraña es una enfermedad neurológica, no un simple dolor de cabeza", ha concretado, para añadir que "puede afectar de forma importante a la vida familiar, social y laboral, especialmente cuando los ataques son frecuentes o incapacitantes". Ello en el contexto actual de que se estima que afecta, aproximadamente, al 12 por ciento de la población y es especialmente frecuente entre los 20 y los 50 años.

Tras apuntar que presenta una mayor incidencia en mujeres, que representan alrededor del 80 por ciento de los afectados, ha ahondando en los síntomas para establecer la diferenciación. Así, la cefalea tensional suele manifestarse como una presión alrededor de la cabeza, similar a llevar un casco o una banda apretada, y generalmente es de intensidad leve o moderada y permite continuar con las actividades.

DOLOR MODERADO O INTENSO QUE PUEDE DURAR ENTRE CUATRO Y 72 HORAS

Por contra, la migraña provoca ataques de dolor moderado o intenso que pueden durar entre cuatro y 72 horas si no se tratan. Con frecuencia, el dolor es pulsátil, afecta a un lado de la cabeza y empeora con el movimiento, y también puede acompañarse de náuseas, vómitos y una sensibilidad excesiva a la luz y al ruido.

"Aproximadamente, una de cada cuatro personas con migraña presenta, en algunos ataques, síntomas neurológicos transitorios conocidos como aura, que pueden incluir destellos luminosos u otras alteraciones visuales antes de que comience el dolor", ha continuado, al tiempo que ha sostenido que existen determinadas señales que requieren una valoración médica urgente, como un dolor de cabeza extremadamente intenso y repentino, la aparición de dificultades para hablar, pérdida de fuerza, confusión o convulsiones, así como la presencia de fiebre y rigidez de nuca.

Al respecto, ha manifestado que "cuando los dolores se repiten varias veces al mes, dejan de responder a los tratamientos habituales o interfieren en la vida cotidiana, es importante consultar con un especialista". "No debemos esperar a que el problema se vuelva incapacitante", ha incidido Riva Amarante, explicando sobre ello que "continúa siendo una enfermedad infradiagnosticada".

Con todo, ha señalado que el tratamiento actual combina hábitos de vida saludables, medicamentos para controlar los ataques y terapias preventivas destinadas a reducir su frecuencia e intensidad. "Uno de los aspectos fundamentales es tratar el ataque desde el principio", y es que "retrasar la medicación por miedo a tomar demasiados analgésicos puede dificultar el control del dolor y hacer que el paciente necesite más dosis", ha indicado.

Además, en pacientes con ataques frecuentes o especialmente incapacitantes, los tratamientos preventivos permiten mejorar el control de la enfermedad. En cualquier caso, "lo importante es individualizar el abordaje y encontrar la opción más adecuada para cada paciente", ha enfatizado, para agregar que es necesario un diario de cefaleas para registrar la frecuencia de los episodios, su intensidad y las circunstancias en las que aparecen.