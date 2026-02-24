Un experto advierte de déficits en el cribado y tratamiento de la hepatitis Delta

Archivo - Virus hepatitis, hígado. - RASI BHADRAMANI/ ISTOCK - Archivo

MADRID 24 Feb. (EUROPA PRESS) -

El director de la División de Gastroenterología y Hepatología de la Fondazione IRCCS Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico en Milán (Italia), Pietro Lampertico, ha señalado que, pese a los avances en la prevención de la hepatitis Delta (VHD), muchos pacientes con HBsAg (antígeno de superficie de la hepatitis B positivo) aún no se han sometido al cribado para VHD, y que un número significativo de personas con hepatitis D crónica (CHD) no recibe tratamiento pese a la existencia de estrategias terapéuticas eficaces y seguras.

Así lo ha indicado Lampertico en el marco del 1º Congreso de la Asociación Española del Estudio del Hígado, donde se han dado cita hepatólogos nacionales e internacionales para abordar los avances más relevantes en este campo.

En este contexto, el experto ha destacado que, desde la aprobación del primer fármaco anti-HDV, BLV, en la Unión Europea en 2020, se han realizado numerosos estudios orientados a comprender los complejos mecanismos involucrados en la replicación, la patogénesis y los desenlaces clínicos de la enfermedad.

"Además, también se han realizado nuevos estudios epidemiológicos. Al mismo tiempo, nuevas farmacéuticas han pasado del campo del virus de la hepatitis B (VHB) al del VHD, desarrollando nuevas estrategias antivirales diferentes a las actuales", ha apuntado.

Asimismo, Lampertico ha subrayado que, a pesar de los esfuerzos para reducir la carga de la hepatitis Delta, su diagnóstico a menudo se retrasa. Según ha detallado, esto se debe a que el cribado universal para el VHD en pacientes con HBsAg positivo no está implementado en todos los centros y, una vez que se identifican los sujetos antiHDV positivos, algunos no son analizados para HDV RNA.

"El enlace con la atención médica a veces es difícil y el conocimiento actual sobre el VHD entre los médicos que trabajan en centros no académicos de referencia terciarios sigue siendo limitado", ha manifestado.

El experto también ha recordado que existe evidencia de que la progresión de la CHD en pacientes VIH positivos es más rápida que en los pacientes VIH negativos. "Este es un argumento sólido a favor de realizar el cribado para el VHD a todos los pacientes VHB/VIH positivos y tratarlos a todos con el único fármaco disponible, BLV. De hecho, tres estudios han demostrado recientemente la eficacia y seguridad de la monoterapia con BLV en esta población. Además, todos los pacientes VHB/VHD/VIH positivos deberían ser tratados con una terapia anti VIH que incluya fármacos anti VHB (TAF o TDF)", ha argumentado.

En cuanto al enfoque que los países están adoptando para tratar la hepatitis Delta, Lampertico ha explicado que la mayoría están aplicando programas de cribado para el virus de la hepatitis B, programas de cribado para virus de la hepatitis D (prueba de doble reflexiva útil).

"Así como la disponibilidad/aprobación de fármacos anti virus hepatitis D, programas de tratamiento para todos los pacientes, seguimiento de todos los pacientes en o fuera de terapia. Cuando sea posible, los pacientes con virus hepatitis D deberían ser gestionados por centros expertos o al menos gestionados por centros periféricos bien conectados con centros expertos", ha explicado.

LA VACUNACIÓN Y LOS CRIBADOS SON PRIORIDADES

Por último, ha afirmado que, en términos de prevención, la vacunación contra el VHB es la prioridad, mientras que, en términos de detección de casos, el cribado universal para VHD en VHB y las pruebas de doble reflexiva son obligatorias.

"Sin embargo, los medicamentos deben estar disponibles para todos los pacientes con CHD sin restricciones basadas en el historial de tratamiento previo y/o la gravedad de la enfermedad", ha añadido.

"En términos de tratamiento, todos los pacientes con CHD deberían recibir actualmente monoterapia con BLV 2 mg, el único fármaco aprobado, con el objetivo de prevenir la progresión a cirrosis, carcinoma hepatocelular (HCC) y descompensación hepática. No obstante, en el futuro estarán disponibles nuevas estrategias terapéuticas que no solo permitirán suprimir completamente la replicación del VHD, sino que también podrían lograr la curación en una proporción significativa de pacientes", ha finalizado.