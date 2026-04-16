Experto advierte de que seguir entrenamientos virales de TikTok puede favorecer lesiones musculares y articulares

Archivo - Pareja haciendo ejercicio en el salón de su casa. - ISTOCK - Archivo

MADRID 16 Abr. (EUROPA PRESS) -

El entrenador personal de Blua de Sanitas, Víctor Moreno, ha alertado del peligro de los entrenamientos virales de TikTok, ya que seguir pautas de ejercicio estandarizadas sin valorar la condición física individual puede favorecer lesiones musculares y articulares, especialmente en personas sedentarias o que retoman la actividad tras un periodo de inactividad.

Rutinas que prometen abdominales definidos en diez minutos, retos de sentadillas durante 30 días y entrenamientos de alta intensidad sin descanso acumulan millones de visualizaciones y se presentan como soluciones rápidas y eficaces; sin embargo, "no todos los cuerpos responden del mismo modo ante un mismo estímulo, y seguir programas estandarizados sin una valoración profesional puede aumentar el riesgo de lesiones y afectar al bienestar emocional".

"Muchos entrenamientos de redes sociales están diseñados para impactar en pocos segundos y captar la atención, pero no tienen en cuenta la edad, la forma física previa ni posibles patologías. Lo que para una persona entrenada puede resultar asumible, para otra puede suponer un riesgo claro de lesión", detalla Víctor Moreno, entrenador personal de Blua de Sanitas.

Por ello, añade, "antes de comenzar se debe realizar una valoración profesional, ya sea de forma presencial o a través de videoconsulta, con el fin de adaptar tanto la intensidad como la frecuencia".

Entre las consecuencias, advierte de que puede ocasionar un empeoramiento de patologías previas. Así, recuerda que las personas con problemas articulares o antecedentes de hernias discales u otras patologías, pueden experimentar un aumento del dolor si realizan movimientos contraindicados sin supervisión profesional.

Además, puede provocar un impacto negativo en la relación con el ejercicio, ya que la exposición constante a estándares físicos poco realistas distorsiona la percepción del propio cuerpo y puede generar ansiedad y frustración. "Cuando la práctica deportiva se vincula únicamente a la estética, se pierde su finalidad principal, que es el cuidado de la salud", afirman.

Por otro lado, la repetición continuada de ejercicios con una técnica inadecuada puede generar estrés articular y a medio-largo plazo, dolor. Las molestias suelen localizarse en articulaciones como la rodilla, el hombro, o la zona lumbar, cuando realizamos movimientos o ejercicios los cuales no estamos preparados.

En este punto, Juan Sebastián Ruiz Pérez, traumatologo del Hospital Sanitas Virgen del Mar, advierte también del impacto que este tipo de rutinas puede tener sobre las articulaciones. "En consulta vemos con más frecuencia lesiones vinculadas a retos virales en personas que comienzan a entrenar con cargas o saltos sin una preparación progresiva", señala.

"Es habitual atender inflamaciones de rodilla tras repetir sentadillas o saltos durante varios días seguidos, así como esguinces de tobillo por falta de control en los apoyos. Cuando no existe una adaptación gradual, las articulaciones sufren más de lo debido y asciende el riesgo de lesión", concluye.