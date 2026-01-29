Un experto alerta de que la incidencia de la sarna se ha multiplicado por 50 en España en los últimos años

Archivo - Imagen de recurso de una persona con sarna. - VICTOR GOLMER/ISCTOCK - Archivo

MADRID, 29 Ene. (EUROPA PRESS) -

El investigador del Instituto de Salud Carlos III (ISCIII) Álvaro Roy ha alertado del aumento de la incidencia de la sarna en España, donde la tasa de incidencia anual ha aumentado casi 50 veces en los últimos 13 años, hasta alcanzar los 6.300 por millón de habitantes.

Roy ha presentado estos datos durante una jornada celebrada en el ISCIII con motivo del Día Mundial de las Enfermedades Tropicales Desatendidas (ETD), que se conmemora este 30 de enero, a partir de un estudio coordinado por el Centro Nacional de Epidemiología (CNE).

El estudio revela una concentración de casos entre jóvenes de 15 a 24 años y entre mayores de 74 años. "En el caso de los brotes, los hogares fueron los lugares más frecuentes, mientras que las residencias de mayores fueron el segundo", ha apuntado el investigador.

Según la investigación, la sarna ha ido aumentando en España desde 2011, con una fuerte aceleración a partir de 2020. En Atención Primaria, los casos aumentaron una media del 66 por ciento anual entre 2020 y 2023. Asimismo, los auxiliares de enfermería y otros profesionales sanitarios fueron las ocupaciones de mayor riesgo.

Respecto a la tasa de episodios hospitalarios por enfermedades tropicales desatendidas, la equinococosis quística ocupa el primer lugar, con una tasa media anual de 3,10 episodios, seguida de la sarna (1,38), la enfermedad de Chagas (1,20) y la leishmaniasis (0,90).

MÁS DE MIL MILLONES DE PERSONAS SUFREN EN EL MUNDO ETD

Durante la jornada, el investigador del ISCIII Isra Cruz ha explicado que las enfermedades tropicales desatendidas se agrupan bajo ese término debido a que afectan fundamentalmente a poblaciones desfavorecidas que viven en regiones tropicales y subtropicales y son enfermedades que están desatendidas en términos de investigación de cara a desarrollar herramientas para su control.

"Estas enfermedades afectan a más de mil millones de personas en todo el mundo. Una de cada seis personas en el mundo está afectada por una de estas enfermedades y la mayor carga de enfermedad ocurre en África subsahariana", ha detallado.

En este contexto, ha recordado que el objetivo de la OMS para 2030 pasa por reducir en un 90 por ciento el número de personas que necesitan intervenciones contra estas enfermedades, reducir en un 75 por ciento los años de vida ajustados por discapacidad, y erradicar dos enfermedades.

LA MAYORÍA DE MEDICAMENTOS NO SE COMERCIALIZAN EN ESPAÑA

Por su parte, el doctor Moncef Belhassen, de la Sociedad Española de Medicina Tropical y Salud Internacional (SEMTSI), ha presentado los datos preliminares de un estudio que ha evaluado el acceso y cobertura de los medicamentos esenciales para el manejo de las enfermedades tropicales desatendidas en el Sistema Nacional de Salud.

El trabajo ha analizado la mayoría de fármacos que se usan para este tipo de enfermedades, en concreto, 63 medicamentos y 41 principios activos. Según los primeros datos de la investigación, la mayoría de estos medicamentos no están comercializados en España: "Lo que demuestra la fragilidad de nuestro país para su manejo de forma habitual", ha apuntado Belhassen.

Además, el 66 por ciento de medicamentos se toma por vía oral y la farmacia hospitalaria es el principal punto de dispensación. También existe una gran variabilidad en el stock de medicamentos entre las diferentes comunidades autónomas. "El 52 por ciento de los medicamentos que se usan para estas enfermedades no tienen stock en España (...). Debería ser obligatorio un stock mínimo, una ley que exigiera un mínimo en ciertas patologías en todos los hospitales", ha agregado el investigador.

"En general, creo que el sistema es complejo y farragoso, por lo que necesitamos seguramente simplificarlo de manera clara y evidente. Este es el objetivo que tenemos que marcarnos los próximos años", ha finalizado Belhassen.

COALICIÓN ESPAÑOLA POR LAS ENFERMEDADES TROPICALES DESATENDIDAS

En la jornada también se ha presentado la Coalición Española por las Enfermedades Tropicales Desatendidas (CEETD), una nueva alianza impulsada por la Fundación Anesvad junto al Instituto de Salud Carlos III (ISCIII), ISGlobal y Mundo Sano, que agrupa a 14 organizaciones y entidades del sector y que nace con el objetivo de coordinar esfuerzos, visibilizar estas enfermedades y movilizar recursos, conocimiento y voluntad política en España.

"Nuestra misión es trabajar juntas para visibilizar las enfermedades tropicales desatendidas. Además de apoyar el trabajo en la prevención, control y eliminación y extender estos esfuerzos a nivel internacional", ha detallado Larraitz Ventoso, de la Fundación Anesvad.

Tras ello, Ventoso ha recordado que, según los últimos datos publicados de la OMS, entre 2018 y 2023 se ha reducido un 41 por ciento la financiación para estas enfermedades. "Por ello, creemos que es un momento único y crítico", ha añadido.

Por último, ha hecho un llamamiento a las administraciones públicas, responsables políticos, agencias de cooperación y entidades privadas. "Para que apoyen este esfuerzo con recursos, financiación y espacios de incidencia. Porque sin financiación suficiente, sin políticas públicas robustas y sin coordinación real, las enfermedades tropicales desatendidas seguirán siendo desatendidas", ha concluido.