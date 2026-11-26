Archivo - Especialista apunta que la IA "no puede desplegar todo su potencial sin una base sólida de datos clínicos estructurados" - RAWPIXEL.COM / BUSBUS - Archivo

MADRID 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

El profesor de Investigación del Instituto de Salud Carlos III (ISCIII), el doctor Fernando Martín-Sánchez, ha asegurado que "el éxito del Espacio Europeo de Datos de Salud (EEDS) no dependerá únicamente de la tecnología o del marco normativo, sino también de la implicación, capacitación y liderazgo de los profesionales sanitarios".

"Esta iniciativa representa una oportunidad para avanzar hacia una atención sanitaria más integrada, eficiente y centrada en el paciente, ya que los profesionales tendrán acceso seguro a información clínica relevante, independientemente del centro sanitario o país europeo en el que se haya generado, favoreciendo la continuidad asistencial, reduciendo pruebas innecesarias y mejorando la toma de decisiones clínicas", ha indicado.

En esta línea, y con motivo de su participación en el seminario 'El EEDS y su implementación en España', organizado por la Organización Médica Colegial (OMC) -a través de su Fundación para la Formación (FFOMC)- y la Fundación Instituto Roche, el también coordinador del informe del mismo nombre que la jornada, impulsado por la última entidad, ha explicado que el sistema "abrirá nuevas oportunidades para la investigación, la Medicina Personalizada de Precisión y la innovación, al permitir aprovechar el conocimiento generado a partir de grandes conjuntos de datos sanitarios".

Así, en el encuentro se ha ahondando en que los profesionales son el principal vínculo entre la generación de los datos, su interpretación clínica, su uso en investigación y su utilización para mejorar la salud de la población. Además, se ha explicado que son fundamentales para garantizar la calidad, integridad y utilidad de la información sanitaria, algo necesario para que los datos puedan reutilizarse con garantías en investigación, innovación y elaboración de políticas públicas.

Tras indicar los expertos que los sanitarios desempeñan un papel clave en la protección de la confidencialidad, el respeto a los derechos de los pacientes y la generación de confianza en el nuevo ecosistema, han recordado que el EEDS, regulado por el Reglamento (UE) 2025/327, y en vigor desde marzo de 2025, establece un nuevo marco para facilitar la compartición, la interoperabilidad y el uso de datos de salud en la Unión Europea (UE). No obstante, el plan de trabajo marca una implementación gradual durante la próxima década, con su inicio previsto en marzo de 2027, con el comienzo del periodo de aplicación de dos años, si bien, la mayoría de las obligaciones empezarán a aplicarse en 2029.

MEJORAR EL DIAGNÓSTICO, EL TRATAMIENTO Y EL BIENESTAR

"La interoperabilidad y el intercambio seguro de la información sanitaria permitirán mejorar el diagnóstico, el tratamiento y el bienestar de los pacientes, al tiempo que impulsarán políticas públicas más eficaces y una investigación biomédica de vanguardia en la Medicina del siglo XXI", ha compartido la secretaria general de la OMC, la doctora María Isabel Moya, quien ha subrayado el compromiso de la organización con el EEDS.

Por ello, ha destacado que es necesario "impulsar la formación continua y la capacitación digital de los facultativos". El conocimiento riguroso del entorno normativo y tecnológico "resulta indispensable para garantizar tanto la calidad asistencial como la seguridad y la ética en el manejo clínico de los datos", ha puesto de manifiesto, por lo que todos los ponentes han coincidido en la oportunidad de que las Administraciones impulsen la formación de los sanitarios.

Por su parte, el investigador de la Universidad del País Vasco (UPV) y vocal de la Junta Directiva de la Asociación Española de Derecho Sanitario (AEDS), el doctor Íñigo de Miguel Beriain, ha sostenido que "el Reglamento prevé que los pacientes tengan derecho a exigir la inclusión de información en su historia clínica, lo que puede provocar conflictos con los profesionales sanitarios".

Además, "tendrán derecho a saber quién ha accedido a su historia clínica en cada momento, así como a vetar qué profesionales puedan acceder a partes de su historia (salvo en casos muy delimitados)", ha continuado, para agregar que, más allá del EEDS, "el ejercicio del derecho de exclusión respecto al uso secundario de datos requiere de un gran esfuerzo de información a la ciudadanía, un esfuerzo en el que el profesional sanitario puede acabar jugando un papel esencial, dada su relación de confianza con el paciente".

Por último, la directora gerente de la Fundación Instituto Roche, Consuelo Martín de Dios, ha subrayado que el EEDS "supone una oportunidad estratégica única para situar a España a la vanguardia del ecosistema europeo de datos sanitarios e impulsar la implementación de la Medicina Personalizada de Precisión". "Este nuevo marco permitirá transformar los datos en conocimiento y ese conocimiento en mejores decisiones clínicas y resultados en salud", ha concluido.