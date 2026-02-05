Un experto destaca un nuevo programa de terapia focal que minimiza los efectos secundarios del cáncer de próstata

Archivo - Prueba PSA próstata. - ISTOCK - Archivo

MADRID 5 Feb. (EUROPA PRESS) -

El urólogo en el Instituto de Cirugía Urológica Avanzada (ICUA) y presidente de la Focal Therapy Society, Rafael Sánchez, ha destacado que la electroporación irreversible representa un salto cualitativo en la forma de tratar determinados tumores de próstata, debido a que "es precisa, segura y respeta al máximo la calidad de vida del paciente".

En concreto, el programa de terapia focal mediante electroporación irreversible (IRE) permite tratar tumores de próstata de riesgo bajo e intermedio sin comprometer la calidad de vida del paciente, al minimizar efectos secundarios como la incontinencia urinaria y la disfunción eréctil, según revelan datos preliminares de la Focal Therapy Society.

Se trata de una técnica mínimamente invasiva que permite destruir tejido tumoral preservando al máximo la función del órgano. "A diferencia de métodos térmicos como la crioterapia o la ablación por láser, la IRE utiliza pulsos eléctricos que alteran la membrana celular del tumor sin generar calor. Esto ofrece una precisión milimétrica y una mejor preservación de tejidos neurovasculares. El resultado es un tratamiento eficaz que minimiza los efectos secundarios como la incontinencia o la disfunción eréctil, factores críticos para la calidad de vida", añade este especialista.

Este abordaje terapéutico está indicado para pacientes con tumores de riesgo bajo o intermedios, bien localizados. "También se puede utilizar en casos seleccionados muy cuidadosamente para intentar el control local de la enfermedad cuando ya no quedan opciones disponibles. Esta última aplicación está por supuesto fuera de protocolos clínicos y habría que estudiar el caso concreto para valorar si su aplicación pudiera aportar algún beneficio para el paciente", precisa el Dr. Sánchez Salas. Los pacientes que se someten a esta terapia focal "valoran la mínima agresión, rápida recuperación y mantenimiento de calidad de vida", apunta Sánchez.

Una reciente revisión de estudios publicada en 'Journal of personalized medicine' asegura que la IRE tuvo un excelente perfil de seguridad y podría tener resultados positivos para la función sexual y urinaria. "La incorporación de la electroporación irreversible es un paso decisivo hacia un modelo de tratamiento más preciso y menos agresivo. En los tumores de próstata de riesgo bajo o intermedio, esta técnica permite actuar directamente sobre la lesión sin comprometer estructuras críticas de alrededor. Para ICUA supone consolidar su apuesta por tecnologías disruptivas y medicina personalizada", indica Fernando Gómez, jefe de Servicio de Urología en ICUA.

Los criterios clínicos y radiológicos clave para optar por la IRE son: resonancia multiparamétrica de alta calidad, biopsias dirigidas por fusión y localización precisa de la lesión. "El paciente deberá someterse a una biopsia sistematizada y una evaluación funcional. Además de a un estudio de imagen prostática de alta resolución", apunta Gómez.