Archivo - Gente andando mientras cruzan un paso de cebra. - SIMONKR/ISTOCK - Archivo

MADRID 15 Jun. (EUROPA PRESS) -

El jefe del Servicio de Neurocirugía del Hospital Universitario La Luz de Madrid, el doctor Francisco Villarejo, ha llamado a no normalizar los síntomas del 'síndrome del escaparate' y retrasar la consulta médica "durante años", lo que considera que representa "uno de los principales problemas" para "muchos pacientes".

"Asumen que dejar de caminar determinadas distancias es una consecuencia lógica del envejecimiento, cuando en realidad puede tratarse de una patología perfectamente identificable y, en muchos casos, tratable", ha manifestado en relación con la estenosis de canal lumbar que, según el grupo sanitario Quirónsalud, "se produce cuando el canal vertebral se estrecha progresivamente y comprime las estructuras nerviosas que discurren por la columna".

Esta entidad ha asegurado que la misma puede producir que, tras "caminar unas pocas calles", la persona se vea obligada a "detenerse por dolor o sensación de pesadez en las piernas", tras lo que puede "volver a reanudar la marcha tras unos minutos de descanso". "Para muchas personas mayores, esta situación forma parte de su día a día y suele asumirse como una consecuencia inevitable de la edad", lamenta.

"Como consecuencia, aparecen dolor lumbar, hormigueos, debilidad o una sensación de cansancio en las piernas que limita progresivamente la capacidad para caminar", ha continuado, para añadir que "la manifestación más característica de la estenosis de canal lumbar es la denominada claudicación neurógena". "Los pacientes se ven obligados a detenerse cada pocos metros porque aparece dolor, adormecimiento o pérdida de fuerza en las piernas", ha abundado.

Tras exponer Quirónsalud que "estos síntomas mejoran al sentarse o inclinar el tronco hacia delante", Villarejo ha destacado que, "tradicionalmente, se conoce como síndrome del escaparate porque quienes lo padecen suelen parar con frecuencia durante sus paseos, como si estuvieran observando los escaparates de las tiendas". "En realidad, necesitan detenerse porque los síntomas les impiden continuar caminando", ha aclarado.

ENVEJECER "NO SIGNIFICA RESIGNARSE A DEJAR DE CAMINAR"

"Cuando una persona que antes caminaba con normalidad empieza a reducir progresivamente las distancias que puede recorrer sin molestias, es recomendable realizar una valoración especializada", ha aseverado este último, al tiempo que ha sostenido que "envejecer no significa resignarse a dejar de caminar". "Muchas personas llegan a consulta después de años limitando sus actividades, evitando viajes o reduciendo sus paseos porque creen que no existe solución", ha relatado.

Ante ello, y a pesar de que este grupo sanitario ha subrayado que "es más frecuente a partir de los 60 años debido al desgaste natural de la columna", Villarejo ha insistido en que "estos síntomas deben estudiarse porque pueden tener tratamiento". Al respecto, se ha expuesto que el inicial "suele incluir medidas conservadoras, como Fisioterapia, ejercicio adaptado, control del peso o infiltraciones".

"Sin embargo, cuando la compresión nerviosa progresa y limita significativamente la movilidad del paciente, puede ser necesaria la cirugía", ha concretado esta entidad, que ha agregado que "los avances registrados en los últimos años han permitido desarrollar procedimientos cada vez menos invasivos". "Hace años, muchas intervenciones requerían cirugías más amplias y periodos de recuperación prolongados", ha subrayado este especialista, que ha asegurado que, en la actualidad, se dispone de "técnicas mínimamente invasivas".

A su juicio, estas "permiten descomprimir las estructuras nerviosas preservando en mayor medida la anatomía de la columna y favoreciendo una recuperación más rápida". Así, su "objetivo principal" es "aliviar la compresión de los nervios y permitir que el paciente recupere su capacidad funcional y su autonomía", ha declarado.

Por último, y una vez apuntado que el diagnóstico precoz es "clave" para "evitar que la limitación funcional avance y afecte de forma significativa a la calidad de vida", ha manifestado que "cuando una persona tiene que detenerse repetidamente al caminar, nota debilidad progresiva en las piernas o ve reducida su autonomía, no debería asumir que es algo normal para su edad". "Una valoración especializada puede identificar la causa y determinar qué opciones terapéuticas existen en cada caso", ha finalizado.