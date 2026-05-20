Experto reclama que la evaluación de riesgos psicosociales de los sanitarios se traduzca en medidas específicas

Archivo - Médico, residente, sanitario. Depresión, estrés. - MONKEYBUSINESSIMAGES/ ISTOCK - Archivo

MADRID 20 May. (EUROPA PRESS) -

El magistrado del Juzgado de lo Social nº6 de Bilbao Jaime Segalés ha subrayado que la evaluación de riesgos psicosociales de los profesionales sanitarios debe traducirse en medidas preventivas tangibles, planificadas y verificables.

Así lo ha señalado en un 'webinar' organizado por la Asociación Española de Derecho Sanitario (AEDS), en el que se ha analizado por qué la gestión de estos riesgos sigue siendo una asignatura pendiente en los centros sanitarios 30 años después de la entrada en vigor de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales.

El abogado y secretario general de AEDS, Alfonso Atela, ha destacado la reforma que se está llevando a cabo de esta normativa, en la que ha afirmado que se "introduce mucha más carga legal en la parte de los riesgos psicosociales", lo que considera una señal inequívoca del peso que esta categoría de riesgos está adquiriendo en la agenda regulatoria.

Atela ha insistido, en la misma línea que Jaime Segalés, en que el principal déficit que arrastran las organizaciones sanitarias es no completar la planificación tras la evaluación. A su juicio, no se trata de un problema de ausencia de diagnóstico, sino de falta sistemática de despliegue de las medidas correctoras que ese diagnóstico exige.

TRASTORNOS DEL SUEÑO, PROBLEMAS DE CONCILIACIÓN, CUADROS DEPRESIVOS

La responsable de Servicio de Psiquiatría en ASISA, Sara Mayero, ha detallado que los profesionales sanitarios acumulan retrasos en consulta minuto a minuto, absorben la frustración de pacientes que llevan horas esperando y asumen una creciente carga burocrática que se superpone a la actividad clínica. Asimismo, ha advertido de que, a diferencia de otros ámbitos, este sector "trata vidas humanas", lo que añade una responsabilidad emocional difícilmente equiparable.

Todo ello, según ha apuntado, lleva a que los profesionales sanitarios puedan sufrir trastornos del sueño y problemas de conciliación, cuadros depresivos e incluso el cuestionamiento de la propia valía para ejercer la medicina y trastornos de ansiedad anticipatoria ante la jornada laboral. Ante esta situación, ha señalado que es necesario dar una respuesta organizativa estructurada.

Asimismo, la especialista ha puesto el foco en las agresiones, que ha comentado que están, con frecuencia, normalizadas e infradenunciadas por los propios profesionales. Junto a ello, ha afirmado que persiste estigma en torno a la salud mental. Por todo ello, ha enfatizado la importancia de no esperar y movilizar los recursos preventivos necesarios antes de que el daño esté consumado.

En la clausura, el presidente del bufete De Lorenzo Abogados, Ricardo de Lorenzo y Montero, ha subrayado que los riesgos psicosociales en el personal sanitario no constituyen una cuestión secundaria, ni una moda preventiva, ni un problema individual que cada profesional deba gestionar en soledad, sino que "son una realidad organizativa, asistencial, clínica y jurídica que exige pasar de la declaración a la práctica y evaluar correctamente, adoptar medidas eficaces, prevenir el daño, documentar las actuaciones y construir entornos sanitarios más seguros".

Para concluir, ha resaltado que "cuidar a quienes cuidan no es solo una exigencia ética", sino "también una exigencia preventiva, organizativa y jurídica".