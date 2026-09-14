Experto indica que la psoriasis pustulosa generalizada es multisistémica y requiere atención multidisciplinar - RANME

MADRID 14 Sep. (EUROPA PRESS) -

El académico de número de Dermatología de la Real Academia Nacional de Medicina de España (RANME), el profesor Esteban Daudén, ha subrayado que la psoriasis pustulosa generalizada "debe entenderse hoy como una enfermedad multisistémica", por lo que requiere de una atención multidisciplinar.

El diagnóstico precoz y el manejo de la patología inflamatoria crónica "requieren la coordinación de Dermatología, Atención Primaria, Urgencias, Enfermería, Farmacia Hospitalaria, Psicología y otras especialidades", ha indicado con motivo de una conferencia que ha impartido en la sede de la institución, a través de la que ha advertido de que "es poco frecuente, pero potencialmente mortal".

Como contexto, Daudén ha afirmado que "se estima que su prevalencia en España es de 13.05 casos por millón de habitantes (estudio 'IMPULSE'), lo que supone un total aproximado de 650 pacientes"; y ha expuesto que "se caracteriza por la aparición de pústulas macroscópicas por todo el cuerpo, con frecuencia asociadas a eritema y descamación". Ello "se suele acompañar de síntomas cutáneos, como dolor, prurito o quemazón, y los pacientes pueden presentar fiebre, escalofríos, malestar, mialgias o artralgias y una importante respuesta inflamatoria en todo el organismo", ha destacado.

"Sus consecuencias pueden ir mucho más allá", ha explicado, no obstante, para añadir que "entre las complicaciones descritas se encuentran la sepsis, el síndrome de dificultad respiratoria aguda, el 'shock' cardiovascular, la insuficiencia cardiaca o el daño renal". "En España, un 41 por ciento de los pacientes ha requerido hospitalización al menos una vez durante su seguimiento", ha añadido.

LA EDAD MEDIA DE DIAGNÓSTICO ES A LOS 53 AÑOS

Además, ha afirmado que "presenta características fenotípicas, genéticas, histológicas e inmunológicas diferentes de la psoriasis en placas". De cualquier forma, "más del 65 por ciento de los casos de psoriasis pustulosa generalizada aparecen en personas que presentan simultáneamente psoriasis en placas o que tienen antecedentes de esta enfermedad", ha reconocido, para agregar que "puede debutar a cualquier edad, aunque los datos españoles disponibles sitúan la edad media de diagnóstico en 53 años".

Por otro lado, ha apuntado que es una enfermedad "de evolución muy variable y difícil de predecir". "Aproximadamente, un tercio de los pacientes puede presentar enfermedad persistente pese al tratamiento sistémico después de un brote y se han observado recaídas de las lesiones cutáneas en el 76 por ciento de los pacientes durante un año de seguimiento", ha declarado, para destacar que, ante ello, "uno de los grandes avances de los últimos años ha sido comprender mejor sus mecanismos biológicos".

"Mientras que en la psoriasis en placas tiene especial importancia el eje IL-23/IL-17, en la psoriasis pustulosa generalizada desempeña un papel fundamental la desregulación de la vía de la interleucina 36 (IL-36)", ha confirmado, tras lo que ha asegurado que "alrededor del 50 por ciento de los pacientes presenta variantes en al menos un gen asociado con la enfermedad, un conocimiento que ha contribuido al desarrollo de tratamientos específicamente dirigidos contra esta vía inflamatoria".

En este punto, ha puesto en valor el medicamento espesolimab, que es un anticuerpo monoclonal que bloquea el receptor de la IL-36. "En un ensayo clínico, una semana después de una sola dosis intravenosa, el 54 por ciento de los pacientes tratados estaba completamente libre de pústulas, frente al 5,6 por ciento con placebo", ha manifestado para concluir que "el 43 por ciento alcanzó un aclaramiento completo o casi completo de cualquier tipo de lesión cutánea".