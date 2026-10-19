Experto señala que la reconstrucción mamaria es parte del abordaje en cáncer de mama y no debe depender de código postal

Archivo - Dolor en el pecho, en la mama. - PROSTOCK-STUDIO/ ISTOCK - Archivo

MADRID 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

El jefe del Servicio de Cirugía General y del Aparato Digestivo del Hospital Universitario del Sureste de Arganda del Rey (Madrid) y miembro del Hospital Ruber Juan Bravo de la capital, el doctor Alfredo Alonso Poza, ha manifestado que la reconstrucción mamaria forma parte del abordaje integral del cáncer de mama, por lo que "no debería depender del código postal".

"Para muchas mujeres, la reconstrucción supone una parte importante de su recuperación", pero, "sin embargo, el acceso a realizarla de manera inmediata tras una mastectomía continúa siendo desigual", ha indicado, al tiempo que ha declarado que no es "únicamente de una cuestión estética". Es "una intervención que puede ayudar a mejorar la autoestima, la imagen corporal y el bienestar psicológico después de una enfermedad tan dura como el cáncer de mama", ha subrayado.

Así, con motivo de la celebración, este lunes, 19 de octubre, del Día Mundial contra el Cáncer de Mama, y tras recordar que "la atención a esta enfermedad también debe contemplar la recuperación física y emocional de las pacientes", ha explicado que técnica, cuando es inmediata, consiste en reconstruir la mama durante la misma intervención en la que se realiza la mastectomía y, de este modo, evitar a la paciente tener que afrontar una cirugía reconstructiva diferida meses o incluso años después.

"La disponibilidad de equipos especializados, la coordinación entre los distintos servicios hospitalarios y los recursos asistenciales de cada centro continúan condicionando el acceso", ha expuesto, tras lo que ha destacado "diferencias entre hospitales y territorios". "Debemos trabajar para que todas las pacientes puedan acceder a una valoración especializada, recibir información sobre las alternativas disponibles y participar en las decisiones que afectan a su tratamiento", ha apuntado al respecto.

IMPORTANCIA DE LA INFORMACIÓN

En este sentido, considera que la información debe ofrecerse desde el diagnóstico, ya que conocer las opciones reconstructivas permite a las mujeres valorar sus posibilidades y afrontar el proceso con mayor conocimiento de lo que puede implicar cada alternativa. "Esto exige también explicar que no todas las pacientes son candidatas a los mismos procedimientos", ha señalado, y es que "el tipo de tumor, los tratamientos previstos, el estado de salud general y las preferencias personales son factores que deben tenerse en cuenta".

"El objetivo es que cada mujer disponga de una valoración especializada y de información clara y completa para decidir qué opción es la más adecuada para ella", ya que "sus preferencias deben formar parte de esa decisión", ha continuado Alonso Poza, quien ha insistido en que "el diagnóstico de cáncer de mama y la posterior mastectomía pueden tener consecuencias emocionales relacionadas con la autoestima, la percepción del propio cuerpo y la vida social y afectiva".

Por ello, ha puesto de manifiesto que "la recuperación debe entenderse de manera global, atendiendo tanto a las necesidades físicas como a las emocionales". "Ninguna mujer debería sentirse sola durante ese proceso", ha aseverado, para concluir afirmando que "garantizar el acceso a la información, a una valoración personalizada y a las mejores opciones terapéuticas posibles, independientemente del hospital en el que sea atendida, debe ser un objetivo compartido".