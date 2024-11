Expertos abogan por la formación de sanitarios y pacientes para impulsar la ecoprescripción de fármacos

Sanidad trabaja en un documento de posicionamiento sobre inhaladores y en el establecimiento de un objetivo de reducción de emisiones

MADRID, 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

Expertos del ámbito sanitario involucrados en la reducción de la huella de carbono generada por el Sistema Nacional de Salud (SNS) han abogado por la formación de los profesionales y la concienciación de los pacientes para impulsar la ecoprescripción de fármacos, es decir, la prescripción de medicamentos teniendo en cuenta su impacto medioambiental.

Esta ha sido una de las reflexiones de la 'Green Health Talk' organizada este lunes por el Observatorio de Salud, con el apoyo de GSK. "Quizás todavía nos suena un poco a ciencia ficción, pero empieza a haber guías farmacoterapéuticas donde a los sistemas sanitarios, al médico en cuestión, además de darle información sobre eficacia, seguridad, aspectos farmacéuticos, también se le habla sobre las bondades del medicamento", ha señalado al respecto el profesor de la Universidad del País Vasco (UPV/EHU), investigador y divulgador científico, Gorka Orive.

Orive ha explicado que, "con educación", el sector sanitario puede ir comprendiendo la importancia de la contaminación que generan algunos fármacos para que, en el momento en que un médico se encuentre ante varias opciones posibles de medicamentos para prescribir, elija aquella que tenga un menor impacto.

El responsable de Salud y Cambio Climático del Ministerio de Sanidad, Héctor Tejero, ha coincidido en este punto y ha añadido la necesidad de concienciar a los pacientes para que dispongan de estos datos sobre impacto ambiental y participen en la toma de decisiones sobre los fármacos que van a utilizar. En este proceso de sensibilización también habría que abordar los posibles "miedos" que puedan tener los pacientes.

En este sentido, Tejero ha destacado que el plan de descarbonización del SNS que se plantean desde el Ministerio es un marco "cuidadoso" que tenga en cuenta, entre otros factores, que "el paciente y la calidad asistencial nunca deben estar en riesgo". Tal y como ha subrayado, para la Organización Mundial de la Salud (OMS) la crisis climática es "la mayor amenaza para la salud pública en el siglo XXI" y el sistema sanitario global es el responsbale del 4,4 por ciento de las emisiones de la huella de carbono, lo que significa que, si fuera un país, ocuparía el quinto puesto en emisiones.

Tejero ha detallado que el 71 por ciento de la huella de carbono de los sistemas sanitarios es indirecta. Tomando como referencia datos de estudios realizados en Reino Unido o Bélgica, el 25-30 por ciento de la huella de carbono de estos sistemas deriva de las emisiones directas de las prácticas asociadas a los hospitales, entre el 10 y 15 por ciento corresponde a las emisiones de alcance dos, es decir, la electricidad que consume el sistema sanitario, y el resto son todas las emisiones de alcance tres, dentro de las que se encuentra que el 20-30 por ciento es responsabilidad de los fármacos.

El responsable de cambio climático de Sanidad ha explicado las acciones que se están desarrollando desde el Ministerio para descarbonizar el SNS. Así, ha resaltado que están elaborando un documento de posicionamiento sobre inhaladores para abordar "en qué casos merece la pena sustituir" el uso de inhaladores presurizados, que tienen una "fuerte" huella de carbono, por los de polvo seco, menos contaminantes.

Desde la cartera dirigida por Mónica García, también se encuentran trabajando en la creación del grupo de trabajo de Anestesia Verde para comprobar las prácticas que se están realizando en algunos hospitales para reducir el uso de los anestésicos más contaminantes, utilizar otros, etc. Por último, Tejero ha apuntado a la introducción de criterios ambientales en la reforma de la Ley de Garantías de Uso Racional de Medicamentos para que este tipo de determinantes puedan usarse a la hora de fijar el precio de un medicamento.

Además, preguntado por la delimitación de una meta de reducción de emisiones en el SNS, Héctor Tejero ha asegurado que están trabajando para la inclusión de este objetivo en un marco normativo. "Lo que pasa es que para eso necesitamos saber con bastante más certeza las emisiones del sistema sanitario y también las rutas. Hacer un plan de descarbonización con tanto detalle implica bastante trabajo, implica bastantes datos. La idea cuando tengamos presupuestos es empezar a hacer alguna investigación más, sacar algún informe", ha remachado.

Al respecto del uso de los inhaladores ha profundizado Nicole Hass, de la Asociación de Pacientes con Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (APEPOC), quien ha denunciado que alrededor del 52 por ciento de los inhaladores prescritos en España son presurizados, algo que "en otros países no pasa". "A mí me gustaria no tener que trabajar con los inhaladores pero mientras tenemos que hacerlo mejor que sean lo menos contaminantes posible", ha añadido.

Asimismo, Hass ha querido alertar sobre los factores de riesgo que afectan a los pacientes con EPOC, que son principalmente el tabaquismo, el cambio climático y la contaminación. Al hilo, ha subrayado que la exposición a los factores ambientales puede "desencadenar y agravar" las afecciones respiratorias.

Por otra parte, el presidente del Colegio Oficial de Médicos (COM) de Las Palmas y coordinador de la Alianza Médica contra el Cambio Climático (AMCC), Pedro Cabrera, ha recordado los puntos para los que se constituyó en 2022 esta Alianza. Así, ha subrayado que el objetivo es conseguir el 'net zero', es decir, cero emisiones de gases de efecto invernadero.

Para ello, pretenden que los centros sanitarios puedan controlar sus propias emisiones, que se defiendan de las agresiones medioambientales y que vayan más allá de ser "entidades verdes en sí mismas". "Queremos que irradien hacia la sociedad sensibilidad medioambiental. Como fueron los primeros edificios libres de humo, queremos que sean los primeros edificios también en la lucha social y medioambiental", ha destacado.

El vicepresidente de la Plataforma 'One Health', Jesús Pérez Gil, ha ahondado en los beneficios de esta forma de abordaje, que aúna la salud humana, animal y medioambiental. Según ha explicado, el trabajo de la Plataforma se centra en establecer una línea de diálogo con los decisores políticos para que la visión 'One Health' esté incluida en el desarrollo de iniciativas legislaivas y políticas, dar a conocer este enfoque a la ciudadanía y en todos aquellos ámbitos donde pueda ser útil y promover escenarios de colaboración.

Pérez ha destacado que un enfoque preventivo en salud, mediante el uso de vacunas, inmunización, programas de prospección de distintas enfermedades o educación nutricional, "reduce costes, reduce impacto y reduce huella de carbono". Además, ha hecho hincapié en el valor de la cooperación multidisciplinar en tareas como la medición de la calidad del aire, el control de vectores o la construcción de ciudades sostenibles. El experto ha concluido subrayando el papel que tiene el SNS para dar ejemplo a otros sectores en la tarea de la descarbonización.

En último lugar, el responsable de la Comunidad #PorElClima en la Fundación Economía y Desarollo (ECODES), Jon Moreno, ha enumerado los resultados obtenidos con la implantación de la herramienta Scope CO2 para el cálculo de la huella de carbono en hospitales públicos y privados españoles. Según los resultados de la medición de 2022, "el alcance más significativo es el alcance 3 con un 62 por ciento", ha señalado.

Moreno ha resaltado el valor de esta herramienta, pero ha apuntado que se necesitan más datos, tanto por años como por número de hospitales, e incluir en la medición no solo hospitales sino otros servicios hospitalarios, para aumentar la utilidad de estas bases de referencia de emisiones y alcanzar el objetivo de cero emisiones netas para 2050.