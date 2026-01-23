Expertos apuestan por promover una vacunación equitativa entre adultos para garantizar un envejecimiento saludable

Archivo - Mujer recibiendo una vacuna. - JELENA STANOJKOVIC/ISTOCK - Archivo

MADRID 23 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Fundación Gaspar Casal y Pfizer han presentado un informe sobre los desafíos para un envejecimiento saludable ante la creciente esperanza de vida en España, donde enfatizan el papel crucial de la vacunación a lo largo de la vida como medida preventiva y abogan por crear un calendario vacunal común a nivel estatal, entre otras estrategias.

El documento, elaborado con la participación de un comité de expertos, señala el envejecimiento como uno de los mayores retos sanitarios, sociales y económicos del siglo XXI. Respecto a España, donde la esperanza de vida supera los 83 años de media, asevera que el envejecimiento saludable es un imperativo estratégico. En este contexto, propone una hoja de ruta con 10 acciones.

"Nos empeñamos en ampliar los años de vida, pero tenemos que trabajar en ampliarlos con calidad de vida, y eso parte de pensar en las necesidades de las personas mayores y que participen en cuáles son las prioridades en salud que tienen", ha señalado el director general de Salud Pública y Equidad en Salud del Ministerio de Sanidad, Pedro Gullón, quien ha inaugurado el acto de presentación del documento.

Entre las propuestas del informe, destaca la de revisar y consolidar un calendario de vacunación estatal y equitativo, con el objetivo de homogeneizar cohortes y criterios, incorporar evidencia científica actualizada y despolitizar el calendario. "Las tasas de vacunación siguen teniendo un espacio de mejora en términos de acceso y de equidad en el territorio", ha advertido el director de Relaciones Institucionales y Comunicación de Pfizer España, Fernando Méndez.

Además, el documento apuesta por crear una unidad de coordinación de Envejecimiento Saludable dentro de la Agencia Estatal de Salud Pública (AESAP), aumentar las vías de acceso a la vacunación, reformar la financiación de salud pública y vacunación, incentivar la vacunación de profesionales sanitarios, crear campañas de comunicación adaptadas a la población objetivo y consolidar la cultura del 'inmunofitness'.

Durante una mesa de debate, la vocal 'Formación en Vacunología' de la Asociación Española de Vacunología (AEV), Natividad Tolosa, ha puesto en valor el papel que tienen las sociedades científicas en el desarrollo de un consenso vacunal basado en la evidencia. "Para conseguir elevadas coberturas de vacunación es fundamental la accesibilidad al sistema sanitario, y es importante cómo integramos los aspectos sanitarios con los aspectos sociales", ha puntualizado la jefa del Servicio de Medicina Preventiva de la Generalitat de Cataluña, Montserrat Martínez.

Desde el ámbito farmacéutico, la tesorera del Consejo General de Colegios Farmacéuticos, Rita de la Plaza, ha llamado a "revalorizar" el rol de la farmacia comunitaria para mejorar las tasa de vacunación en la población adulta, otra de las líneas estratégicas que figuran en el informe, que llama a aprovechar el contacto frecuente de estos profesionales con las personas mayores.

Asimismo, el presidente de la Asociación Nacional de Enfermería y Vacunas (ANENVAC), José Antonio Forcada, ha resaltado el trabajo de las enfermeras en vacunación, ya que son las que gestionan más del 95 por ciento de los programas y campañas de inmunización, por lo que ha reclamado una formación adecuada y actualizada. "Nadie debería sufrir una infección prevenible mediante la inmunización por falta de una recomendación de su enfermera", ha aseverado.

OTRAS PROPUESTAS

Entre las propuestas que van más allá de la vacunación, el informe apunta a implantar la historia clínica y social interoperable, fomentar circuitos asistenciales territoriales en Atención Primaria y Hospitalaria que eviten desplazamientos de personas mayores vulnerables, escalar a nivel nacional modelos regionales de éxito como los de Valencia, Cantabria o Madrid, reforzar el papel de la Geriatría en el sistema de salud y aprovechar el potencial de la tecnología.

En el acto, el presidente de la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología (SEGG), Francisco José Tarazona, ha resaltado que la especialidad de Geriatría está ganando atractivo entre los médicos residentes y ha recordado que la elección de la primera plaza el año pasado se produjo entre los 100 primeros aspirantes con mejor nota. Aun así, ha señalado que se debe abordar la "desigual implantación" de la especialidad en el país.

La directora general de Salud Pública de la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Elena Andradas, ha cerrado la jornada reiterando los "retos sociales, económicos y sanitarios" que enfrenta España si quiere que la población pueda vivir más años con buena salud. En este sentido, ha reiterado que las políticas de prevención y promoción de la salud son "claves" y la vacunación, "la piedra angular".

El encuentro ha contado con el aval de la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología (SEGG), la Asociación Española de Vacunología (AEV), la Confederación Española de Organizaciones de Mayores (CEOMA), el Consejo General de Colegios Farmacéuticos de España, la Asociación Nacional de Enfermería y Vacunas (ANENVAC) y la Fundación Edad&Vida. Asimismo, la iniciativa suma el apoyo estratégico de la Cátedra de Vacunología de la Universidad Rey Juan Carlos y el Foro Español de Pacientes (FEP).