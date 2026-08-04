Expertos avisan de que radiografías, gafas de sol o de esquí no ofrecen ninguna protección en el eclipse

Mujer con gafas de eclipse. - MIRANZA

MADRID 4 Ago. (EUROPA PRESS) -

Especialistas en oftalmología de Miranza han avisado de que el uso de radiografías, cristales ahumados, negativos fotográficos, CDs, DVDs, gafas de esquí, filtros polarizados o gafas de sol convencionales no ofrece ninguna protección frente a la radiación solar y, por tanto, está desaconsejado durante el eclipse total del próximo 12 de agosto.

"La única forma segura de contemplarlo es utilizando gafas específicas para observación solar que cumplan la norma internacional ISO 12312-2. Cualquier otro método, por oscuro que parezca, sigue siendo peligroso para la retina", ha señalado la especialista de Miranza Bilbao Lucía Galletero.

Las gafas homologadas incorporan un filtro de polímero negro metalizado capaz de bloquear el 99,999 por ciento de la luz solar, así como la radiación ultravioleta e infrarroja. Por ello, son las únicas válidas y los expertos han aconsejado comprobar que llevan visible la referencia ISO 12312-2, el nombre del fabricante y el número de lote, además de asegurarse de que no presentan arañazos ni deterioros antes de usarlas.

En todo caso, han apuntado que solo se debe mirar el sol durante breves intervalos de tiempo y han llamado a extremar la vigilancia en los niños para garantizar que utilizan las gafas de forma correcta.

RETINOPATÍA SOLAR

Además, han explicado que mirar el eclipse a través de prismáticos, telescopios o cámaras sin filtros solares específicos puede llegar a ser todavía más peligroso, ya que estos dispositivos concentran la luz y multiplican el riesgo de lesiones oculares graves, entre las que se encuentra la retinopatía solar.

Esta lesión afecta a la mácula, la parte de la retina responsable de la visión central, el detalle y la percepción de los colores, y puede pasar inadvertida en el momento de la observación del sol, ya que, como ha señalado el especialista en retina de IMO Grupo Miranza Madrid José María Ruiz Moreno, la retina no tiene receptores del dolor, por lo que este suele manifestarse horas o incluso uno o dos días después de que se produzca la lesión.

Sus síntomas más frecuentes son la aparición de una mancha oscura en el centro del campo visual, conocida como escotoma, visión borrosa, pérdida de agudeza visual, deformación de las imágenes o alteraciones en la percepción de los colores. En algunos pacientes pueden mejorar parcialmente con el tiempo, pero actualmente no existe un tratamiento capaz de revertir el daño cuando este afecta a los fotorreceptores de la retina.

Desde Miranza han informado de que sus centros ponen a disposición de sus pacientes gafas homologadas para la observación solar, acompañadas de instrucciones de uso y recomendaciones elaboradas por sus especialistas.