Expertos coinciden en que la IA ahorra tiempo y protege la relación con el profesional sin sustituir al sanitario - EUROPA PRESS

MADRID 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Program Manager de Google Research, Marina Santalices, y otros expertos han subrayado que la inteligencia artificial (IA) ahorra tiempo al profesional sanitario sin llegar a sustituirlo y todo ello "para proteger la relación médico-paciente".

El objetivo es "tener más tiempo para que los médicos y profesionales puedan pasar más tiempo con el paciente", ha indicado durante la celebración, este miércoles y en Madrid, de la jornada 'La oportunidad de la IA para la salud', cita organizada por Google en la que ha sostenido que "el foco siempre está en el paciente".

Según ha indicado Santalices, con la nueva herramienta, es posible "empoderar más a los médicos, pacientes y hospitales", y ello con la meta de "poner más foco en el acompañamiento y en los tratamientos". "Esa es la oportunidad que tenemos", ha enfatizado, para ejemplificarlo al señalar que "lo que antes podía llevar años, ahora son semanas o meses".

"En Google Research, hablamos del ciclo mágico de la investigación", ha continuado como preámbulo a la puesta en valor del trabajo desarrollado en la compañía, que busca "acelerar todo el proceso" en campos como la Oncología. Así, ha destacado las "más de 300 investigaciones específicas sobre salud y ciencia" realizadas desde 1998, por lo que ha asegurado el "liderazgo en investigación sanitaria".

En este sentido, ha manifestado que en la empresa tecnológica, "el objetivo es ayudar a los proveedores de atención sanitaria a evolucionar en IA", así como "ayudar a millones de personas a entender mejor su propia salud" y capacitar "a profesionales y a investigadores".

Como muestras de ello, ha expuesto la colaboración con el Imperial College de Londres y el Sistema de Salud de Reino Unido (NHS, por sus siglas en inglés) "para acelerar la detección en cáncer de mama", por la que se han diagnosticados más casos invasivos y en general, y que "podría ahorrar hasta un 40 por ciento de cargas de trabajo en cribados".

Además, ha citado herramientas como 'MedGemma', modelo abierto para la comprensión de textos e imágenes médicas, y la aplicación de salud 'Google Health', aunque ha reservado un apartado especial para 'Capricorn', desarrollada en colaboración con el Centro Princesa Máxima de Oncología Pediátrica de Utrecht (Países Bajos). "Es una IA para acelerar la decisión de tratamientos personalizados" a través del análisis de los resúmenes de 'PubMed', ha indicado, por su parte, el miembro del Servicio de Oncología y Hematología pediátrica del Hospital Vall d'Hebron de Barcelona, el doctor Pablo Velasco Puyó.

LA HERRAMIENTA HA LLEGADO A LOS HOSPITALES POR LA PUERTA DE ATRÁS

"No creo que la IA vaya a sustituir al médico, creo que le va a hacer mejor médico", ha compartido, para señalar que el papel de los desarrolladores es "ver las necesidades no cubiertas", en lo que hay "un potencial brutal". Sin embargo, "a los hospitales, la IA ha llegado por la puerta de atrás, por el uso personal", ha manifestado, para añadir que "está ayudando a recuperar un poco el tiempo".

Al respecto, ha señalado que los médicos cada vez tienen "tareas más complejas, incluso administrativas", por lo que ha agradecido que la IA aporte ese espacio temporal "para aquello que no puede hacer", que es estar con los pacientes. Además, ha sostenido que permite innovar, apartado en el que ha destacado la Medicina personalizada, en la que "la IA puede ayudar" y conseguir "no curar más, sino curar mejor".

"No veo límites en IA", y es que "el reto ya no es tecnológico", sino de "validación externa". Por ello, ha animado a que los desarrolladores y los clínicos trabajen en conjunto y a que las compañías farmacéuticas entiendan que es una labor común "desarrollar esos espacios".

En la misma línea se han mostrado la Regulation Lead de 'Omniloy', Nuria Pérez, y el CEO y fundador de 'Sincrolab', Ignacio de Ramón, señalando la primera que el foco debe estar "en el profesional y en la seguridad del paciente" para "mejorar esa atención y hacerla más humana".

Así, como proveedor del Ministerio de Sanidad en digitalización hospitalaria, ha sostenido que se busca reducir la carga administrativa en Atención Primaria, para lo que "la IA ayuda y no sustituye", ya que "es el profesional el que toma la decisión". "Un diagnóstico nunca te lo da una IA", ha aseverado.

"Nos dedicamos a desarrollar tratamientos digitales para salud mental" y "hemos empezado con la prescripción para trastorno por déficit de atención e hiperactividad (TDAH) infantil", a lo que seguirá el TDAH en el adulto y otras herramientas en deterioro cognitivo e ictus, ha afirmado De Ramón. Por último, ha señalado que pese a que "se ha avanzado mucho con el 'Plan de Salud Digital'", es necesario "seguir siendo ambiciosos desde el punto de vista de las instituciones".